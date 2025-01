Tras las primeras palabras de Belén Esteban tras lo ocurrido con su amiga Anabel Pantoja, otra de sus mejores amigas, Amor Romeira, ha acabado estallando: "Es un horror".

La colaboradora de televisión, que a pesar de que ha estado apoyando a su amiga en todo momento y ha querido mantenerse al margen, finalmente ha acabado lanzando un comunicado asegurando que "me dejan en shock", señalando que "es una cosa muy serie y que no me incumbe a mí".

Al respecto de la investigación sobre su amiga Anabel, Amor expuso que "Anabel no es ni más ni menos que nadie y los protocolos se activan para todo el mundo, obviamente ya fueron ante un juez y éste no ha tomado medidas cautelares contra ninguno y si niña está con ellos en casa".

También Amor Romeira pidió "tener un poquito de consideración que Anabel solo hace 50 días que ha parido, es un horror todo lo que se está escribiendo y diciendo, un poquito de tacto".

El 21 de enero dio inicio el procedimiento judicial tras la recepción de un informe médico del hospital, fechado el 17 de enero, en el que se detallaba el estado de salud de la menor. Este informe fue posteriormente corroborado mediante un examen médico forense. La investigación tiene como objetivo esclarecer las causas y el origen de las lesiones de la niña, siempre velando por su protección y bienestar.

El 27 de enero, los padres de la menor comparecieron ante las autoridades judiciales como investigados, en compañía de su abogado. En ningún momento se realizó una detención. Tras sus declaraciones, el caso fue trasladado al tribunal de San Bartolomé de Tirajana, dado que se sospecha que los hechos tuvieron lugar en dicha localidad.

Hasta el momento, no se ha adoptado ninguna medida cautelar, ni en relación con la custodia de la menor ni en contra de los padres. La investigación continúa abierta y todas las actuaciones están bajo secreto judicial.

Padres

Anabel Pantoja y David Rodríguez, padres de Alma, su hija nacida en noviembre, vivieron un momento especialmente difícil cuando, a los 40 días de vida, su hija tuvo que ser ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Tras 18 días de hospitalización, Alma fue dada de alta esta semana. A través de sus redes sociales, Anabel Pantoja expresó su agradecimiento: "Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña. Queríamos dar nuestro más sincero y profundo agradecimiento por todo el cariño y apoyo que hemos recibido hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y afecto. Ella lo sabrá cuando crezca."