El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado una investigación por presunto maltrato infantil contra Anabel Pantoja y David Rodríguez, por presuntos malos tratos a su bebé que permaneció ingresada en el Hospital Materno Infantil entre el 11 y el 27 de enero, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La causa se abrió el pasado 21 de enero, después de que el centro hospitalario remitiera un parte de lesiones, fechado el 17 de enero, en el que se informaba sobre el estado de la menor. Dicho informe fue posteriormente ratificado por un peritaje médico forense. El proceso judicial busca esclarecer las circunstancias y el origen de las lesiones detectadas en la menor, con el único propósito de garantizar su protección y bienestar.

Los progenitores declararon el pasado 27 de enero ante la autoridad judicial en calidad de investigados y con asistencia letrada. No fueron detenidos en ningún momento. Tras las declaraciones, el juzgado capitalino derivó la causa al partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Por el momento, no se han impuesto medidas cautelares ni en relación con los padres ni sobre la tutela de la bebé. La investigación sigue su curso y las actuaciones permanecen bajo reserva judicial.

El comunicado de Anabel Pantoja

"Alma está en casa con sus padres, sana y feliz, quería contarlo de tú a tú a la gente que me sigue y me apoya", empieza diciendo la sobrina de Isabel Pantoja. "Hemos vivido una situación muy desagradable que han vivido muchos padres, ella sufrió una crisis puntual el 9 de enero y acudimos al hospital como haría cualquier padre, sabéis lo que hemos pasado pero todo salió bien y ya estamos en casa. Hay un protocolo rutinario que hay que cumplir. Se nos cayó el mundo encima pero colaboramos con el juez contando nuestra verdad y sin defendernos de nada porque no hemos hecho nada. Se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades pero no me preocupa porque lo que se está diciendo fuera lo pillará más tarde, no me voy a quedar quieta. La única comprensión que encuentro es que es mi verdad y Alma está en casa con sus padres sana y feliz. Estamos deseando que esta pesadilla termine".

El ingreso y el alta hospitalaria

Anabel Pantoja y David Rodríguez fueron padres de un niña, de nombre Alma, el pasado mes de noviembre. A los 40 días (casi) de su nacimiento, la felicida se tornó en tristeza, al ingresar la pequeña en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Tras 18 días "muy duros" de ingreso, Alma recibió el alta hospitalaria esta semana. "Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña. Solo queríamos agradecer, de verdad y de corazón, todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor", escribió Anabel Pantoja en sus redes sociales.

El comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Ante la difusión de informaciones extraoficiales referidas al estado de una bebé que estuvo ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria desde entre el 11 y el 27 de enero, y las posibles consecuencias judiciales de ese estado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria confirma la incoación de diligencias previas desde el 21 de enero a los progenitores, como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil.

La intervención de la Justicia está motivada por la remisión del centro médico al juzgado de guardia de un parte de lesiones sobre el estado de la menor, fechado a 17 de enero. El contenido de este informe fue ratificado con un peritaje médico forense.

La investigación tiene como fin aclarar las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé, en aras de proteger a ésta y considerando únicamente su interés superior.

Los progenitores prestaron declaración el pasado lunes 27 de enero ante la autoridad judicial, en calidad de investigados y con asistencia letrada. En ningún momento fueron detenidos.

Tras tomarles declaración, la autoridad judicial acordó inhibirse en el conocimiento de la causa a favor del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, donde supuestamente habría sucedido el episodio.

La investigación continúa su curso. En el Juzgado de la capital grancanaria no se acordó ninguna medida cautelar, ni en referencia a la situación personal de los investigados ni acerca de la tutela de la bebé.

Las actuaciones tienen carácter reservado.