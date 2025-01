La presentadora Cristina Pedroche está embaraza de su segundo hijo y, como tal, este estado le está provocando algunas molestias. La última le obligó a abandonar Zapeando, el programa de La Sexta en el que está colaborando. Eso sí, sí le ha dado tiempo a hacer un vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

"He tenido que ir corriendo a hacer pis. O sea, ya estoy en ese punto del embarazo que parece que te estás haciendo pis todo el rato", aseguró, señalando que "de verdad el bebé no puede pesar tanto. O sea, no estoy en esas semanas todavía, esto va muy rápido", asegura en el vídeo.