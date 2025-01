Gerard Piqué mantiene desde hace años una sólida relación con Clara Chía. La pareja, que empezó su relación con la alargada sombra de la infidelidad sobre ambos (al parecer el futbolista habría empezado de manera paralela su relación con la joven catalana mientras aún estaba con Shakira, con la que tiene dos hijos, Milan y Sasha, de 11 y 9 años.

Sin embargo, puede que el futuro de la pareja esté en entredicho ya que los rumores sobre una posible marcha del exfutbolista a Miami cobran cada vez más fuerza.

Al parecer, el exdefensa del Barcelona se desplazaría a Estados Unidos para quedarse con sus hijos mientras Sahkira está de gira. Lo que aún no se sabe es si su novia viajará con él o por el contrario, se quedará en la ciudad condal.

Posible separación

Gerard Piqué ha comenzado 2025 con un cambio de vida radical. Y es que como ha publicado en exclusiva 'Vanitatis', el exfutbolista del Barça ha dejado Barcelona temporalmente para instalarse en Miami junto a sus hijos Milan y Sasha mientras Shakira está de gira con 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. Y lo ha hecho en solitario, ya que aunque su relación con Clara Chía continúa tan sólida como el primer día, la joven se ha quedado en nuestro país, por lo que la pareja tendrá que superar una prueba de fuego en forma de los 7.539 kilómetros de distancia que les separarán hasta después de verano.

El hecho de que los niños ya tengan 11 y 9 años respectivamente -en pocos días cumplirán 12 y 10- ha provocado que la cantante colombiana y el exjugador hayan tomado la decisión de que no acompañen a su madre ni durante los preparativos del tour -la de Barranquilla se encuentra en estos momentos en México inmersa en los ensayos de la que promete ser la gira más importante de su carrera-, ni en los conciertos con los que recorrerá Estados Unidos y Sudamérica hasta el próximo junio.

Milán y Sasha necesitaban a "alguien de confianza" que les cuidase mientras Shakira cumple con sus compromisos profesionales, ¿y quién mejor que su padre? Su retirada del fútbol meses después de su separación de la artista ha facilitado mucho las cosas, ya que su faceta empresarial le permite dejar Barcelona para dedicarse en cuerpo y alma a sus hijos durante los próximos meses.

Algo que le ha hecho muy feliz, puesto que aunque la decisión de separarse de Clara no ha sido fácil para él es un sueño poder pasar tanto tiempo con sus pequeños, a los que ve mucho menos de lo que le gustaría desde que se mudaron con la cantante de 'Monotonía' a Estados Unidos en abril de 2023.

Como avanza el portal, Piqué se ha alquilado un apartamento en Miami "para unos cuantos meses" donde convive con Milan y Sasha desde poco después de Navidad; y mientras tanto su novia ha optado por quedarse en Barcelona, donde trabaja en la empresa propiedad del exfutbolista, 'Kosmos', y donde están su familia y sus amigos. Una decisión dolorosa y complicada para ambos, pero en la que ha pesado y mucho el amor que el ex de Shakira siente por sus hijos.

Así, y aunque no fuese su intención, Gerard y Clara se han convertido en una pareja LAT, que proviene del término inglés 'Living Apart Together' y que hace referencia a las parejas que eligen vivir separadas desafiando las normas tradicionales de las relaciones, al demostrar que no hay que renunciar a la propia independencia por estar en una relación.

Una tendencia muy de moda en Estados Unidos, y que en España se está volviendo cada vez más popular, con ejemplos como Irene Villa y David Serrato, Norma Duval y Matthías Khün, o Mar Flores y Elías Sacal, que residen en ciudades diferentes sin que eso afecte a su historia de amor. Si Piqué y Clara logran superar esta prueba de fuego, el tiempo lo dirá, ya que el exfutbolista tiene claro que ahora mismo su prioridad es cuidar de sus hijos mientras Shakira está de gira.