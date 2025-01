Mar Flores lleva meses en el foco mediático desde que se supo que su hijo Carlo Costanzia era el nuevo novio de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. Toda la atención se centró desde entonces en desgranar y analizar cómo era la relación tanto con la influencer como con su consuegra y todos los movimientos se analizaron con lupa con conclusiones diversas.

Desde un simple trato cordial a afirmar la propia Terelu que la modelo no formaba parte de su círculo de amistades. Sin embargo, uno de los últimos y comentados pasos se producía la semana pasada cuando las cámaras captaban a la madre de Carlo Costanzia saliendo de la casa de la pareja y aprovechando que la influencer no se enconetraba en su domicilio.

Esto hizo saltar rápidamente todas las alarmas dando a entender que podría haber cierto distanciamiento entre suegra y nuera, algo que Alejandra Rubio salió a desmentir en Vamos a ver. programa en el que colabora.

Ahora, Mar Flores ha dado la cara por primera vez y ha confesado cómo se encuentra realmente su hijo y cómo ha vivido su última polémica, aquella que apunta a que Carlo Costanzia habría agredido a un grupo de periodistas lanzándoles huevos desde la ventana de su casa.

Mar Flores se rompe al hablar de su hijo

A pesar de que prefiere mantener su faceta de abuela alejada de los focos, hace unos días las cámaras de Europa Press captaban a Mar Flores acudiendo a la casa de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia para visitar a su nieto Carlo, que el próximo 6 de febrero cumplirá dos meses de vida.

"No quiere que la saquen, pero mi suegra se queda muchas veces con nuestro hijo y no estamos nosotros. Está súper pendiente del niño" revelaba con una sonrisa la hija de Terelu Campos en 'Vamos a ver', confirmando así que la modelo está completamente volcada en su primer nieto.

Y ahora es la propia Mar la que ha hablado muy emocionada de su faceta de abuela primeriza, y de lo feliz que está por el gran momento personal que está atravesando Carlo: "Estoy muy contenta la verdad. Ver a tu nieto, ver a tu hijo con esa satisfacción... Se merece ser feliz y lo ha pasado mal mucho tiempo, así que yo creo que es un momento muy bonito en su vida que yo le apoyo completamente" ha confesado orgullosa en exclusiva para Europa Press.

Sin revelar ningún detalle sobre si el pequeño se parece más a su familia o a la de Alejandra, la creadora de contenido ha reconocido que está "muy contenta" porque tiene "salud y trabajo, que es lo que importa".

También amor, ya que ha retomado su relación de idas y venidas con Elías Sacal un año después de su última ruptura. Un noviazgo que comenzó en 2016 y sobre el que Mar deja claro que no piensa dar explicaciones. "¿Tú crees que a esta edad yo voy a dar explicaciones de lo que hago en mi vida privada? ¡Estamos locos, hombre!" ha exclamado rotunda, sin dar detalles sobre su nueva oportunidad con el magnate mexicano.

"Mi familia está estupendamente, mis hijos también. Yo tengo salud, tengo un proyecto de trabajo ahora mismo, dos proyectos muy importantes y es lo que importa en esta vida. Salud, trabajo y que la familia esté bien" ha reconocido, sin ocultar que está en uno de sus momentos más dulces.

Sin embargo, Mar no ha querido pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que habría pedido a su hijo no coincidir con Terelu, a pesar de que Alejandra haya asegurado que la relación de las consuegras es "cordial" aunque no se hayan visto por el momento. "No, por favor. Pérdoname, por favor" ha zanjado incómoda, dejando en el aire si es cierto que prefiere no compartir espacio con la colaboradora.