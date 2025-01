La investigación por presunto maltrato infantil contra Anabel Pantoja ha centrado los primeros minutos de Ni que fuéramos donde colabora Belén Esteban, una de las mejores amigas de la sobrina de Isabel Pantoja. Tras presentar el asunto María Patiño, la princesa del pueblo ha hablado: "Yo lo tengo clarísimo todo".

Belén Esteban no ha querido pronunciarse mucho más al respecto, ya que asegura que "no he hablado todavía con Anabel Pantoja". Eso sí, también quiso aclarar que, "si hubiese hablado tampoco lo diría". Eso sí, quiso dejar claro en todo momento la inocencia de su amiga, asegurando que "yo lo tengo clarísimo todo", dando a entender que este asunto no se quedará en nada.

María Patiño aseguró que "problabemente se cierre la investigación, pero me gustaría saber la verdad, me imagino que el problema de Anabel y de David, estoy convencida, de que las marcas le pueden afectar". Belén lanzó una pregunta sobre quién filtró la noticia, ya hubo una primera publicación en un medio antes de la nota del tribunar superior de justicia.

Sin embargo, María Patiño le recordó que ella ya se había enterado días atrás del paso por los juzgados por parte de Anabel Pantoja, "pero pensábamos que era otra cosa", le soltó Belén.

El procedimiento judicial comenzó el 21 de enero, después de que el hospital enviara un informe de lesiones datado el 17 de enero, que detallaba la condición médica de la menor. Este informe fue validado más tarde a través de un examen médico forense. La finalidad de la investigación es esclarecer las circunstancias y el origen de las lesiones que presentaba la niña, buscando siempre su protección y bienestar.

Los padres de la niña ofrecieron su declaración el 27 de enero ante la autoridad judicial como investigados, acompañados de su abogado. En ningún momento fueron detenidos. Tras sus declaraciones, el juzgado de la capital remitió el caso al tribunal de San Bartolomé de Tirajana, donde se sospecha que ocurrieron los hechos.

Medidas cautelares

Hasta ahora, no se han impuesto medidas cautelares ni contra los padres ni respecto a la custodia de la menor. La investigación sigue en marcha y todas las diligencias están bajo secreto judicial.

Anabel Pantoja y David Rodríguez, progenitores de la pequeña Alma, nacida en noviembre, atravesaron un periodo complicado cuando, a los 40 días de edad de su hija, fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Después de 18 días hospitalizada, Alma fue dada de alta esta semana. Anabel Pantoja expresó su gratitud a través de las redes sociales: "Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña. Solo queríamos agradecer, de verdad y de corazón, todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor."