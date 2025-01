Anabel Pantoja vuelve a ser protagonista y por un motivo tan impactante como inesperado. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha informado de que la influencer y su pareja, David Rodríguez, están siendo investigados por supuesto maltrato a su hija recién nacida, una denuncia impulsada por el Hospital Materno Infantil en el que estuvo ingresada en estado grave durante casi 20 días y que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta impactante información podría formar parte de un protocolo que se activa ante cualquier duda médica, más siendo en este caso una niña tan pequeña y habiendo estado su vida en peligro, con el objetivo de aclararlo de la manera que la ley marca en estos casos, por lo que no se puede dar nada por hecho hasta que se emita un informe definitivo.

Tras hacerse público que estaba siendo investigada, Anabel Pantoja se ha visto obligada a pronunciarse y ha emitido un comunicado urgente en forma de vídeo, tal y como ha adelantado la revista Lecturas y ha verificado YOTELE. "Me duele tener que hacer este vídeo, que me veáis así", comienza a decir Anabel. "Después de todo lo que he pasado estoy aquí justificándome de algo que, evidentemente, no ha sucedido", ha lanzado, desmintiendo así cualquier acusación.

"Quiero empezar este vídeo diciendo que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz", ha dicho. "Se me ha ofrecido hacer un comunicado a través de mi abogado, de mi representante, pero he dicho que no, que esto es un tú a tú, que la gente que me quiere y los medios que me han apoyado se lo merecen. Pero yo no estoy aquí en calidad de nada. Simplemente quiero deciros que hemos vivido una situación muy desagradable que han vivido muchos padres", ha continuado.

"Todo viene porque en enero Alma sufre una crisis puntual en la cual nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital. Sabéis perfectamente lo que hemos pasado estos días. Todo sale bien y estamos en casa. Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y admiramos. Pasa eso y los médicos pasan el parte porque es un protocolo rutinario de una bebe de 40 días", ha narrado Anabel.

"Se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo. Vamos a dar todo. Colaboramos, por supuesto. Y vamos a contarle al juez lo que ha pasado. Fuimos el lunes. Estuvimos contando nuestra versión, la única verdad, sin defendernos de nada porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar y salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma", ha seguido.

"A pesar de hacer todo lo correcto, se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, cosa que ahora mismo no me preocupa. Me duele en el alma porque se nos está acusando de algo que no hemos hecho, pero no me preocupa porque tengo la cabeza en la salud de Alma y que todo se resuelva. Eso que esta sucediendo fuera, todo absolutamente, lo pillaré pero dentro de un tiempo", ha relatado.

"Espero que entendáis el dolor que estamos pasando porque hemos recibido mensajes de muchos padres que han pasado por esta situación injusta. Entiendo que va a ser bastante complicado de entender, pero la única comprensión que entiendo es mi verdad y la tranquilidad que tengo es que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz. Creo que por muchas historias que se hablen, no hay nada más", ha dejado claro. "Y, por supuesto, estamos deseando seguir colaborando y que toda esta pesadilla termine para poder vivir los tres nuestra vida", ha zanjado.