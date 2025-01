Cristina Pedroche ha dejado sorprendidos a sus seguidores tras una de sus últimas publicaciones en las que ha subido un vídeo durante su trabajo en Zapeando: "Hoy la voy a sacar".

Y es que la presentadora está esperando a su segundo hijo, un embarazo que, a pesar de que es incipiente, esta vez se le está notando mucho más que el primero. Sin embargo, Cristina Pedroche ha intentado taparlo como ha podido con la ropa durante estos días.

"No puedo con esta tripa porque no hay nada que me valga, que me quede bien y que yo me sienta guapa", asegura en un vídeo la presentadora, destacando que "hoy ya la voy a sacar y ya me adelanto a todos los comentarios, me van a decir que tengo mucha tripa para los meses de lo que estoy".