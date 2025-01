Horas después de salir a luz que Anabel Pantoja y David Rodríguez están siendo investigados por un presunto delito de maltrato infantil contra su hija Alma, Isa Pantoja se ha sentado este viernes en el plató del programa "Vamos a ver" para defender a la pareja y criticar duramente al Tribunal Superior de Justicia de Gran Canaria por haber hecho público un comunicado informando de las diligencias abiertas.

"Parece que no hay descanso. Se vuelve a sembrar la duda cuando parecía que la cosa estaba bien y todo tranquilo, y ha sido un batacazo", ha confesado la hija de Isabel Pantoja, que ha reconocido que "no sabía nada" de la investigación (se ha enterado por la prensa) y que la noticia le dejó muy "sorprendida". Isa Pantoja ha asegurado que ha hablado con Anabel en las últimas horas, aunque ha preferido no dar detalles de cómo se encuentra. "Imagínate", se ha limitado a decir, aunque a renglón seguido ha añadido: "Dentro de todo lo que está pasando está tranquila". A este último capítulo, se suma que la pequeña Alma estuvo 18 días ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Cuando parecía que había calma (le dieron el alta esta semana), volvió la tormenta... Y menuda tormenta.

Isa Pantoja se ha mostrado este viernes muy dura con la Justicia canaria. "Moralmente han hecho un daño muy cruel", ha lamentado, tras hacerse público un comunicado con la investigación. A la hija de la tonadillera le parece "surrealista" la situación. "Lo he vivido con mi madre cuando enseñaron la ficha policial. Que por ser personaje público se den ciertos datos... Yo digo: ¿Y nadie pide permiso para exponer esos datos? ¿Es necesario hacer daño? Para mí eso es exponer a la niña. La investigación puede seguir su curso normal sin necesidad de este comunicado, cuando además no hay nada todavía", se ha quejado.

Posible demanda a la vista

Isa Pantoja ha dicho más: "Si no se hubiera dado ese comunicado por el juzgado los medios no hubiesen puesto esos titulares. Moralmente me parece muy cruel, y en un futuro por supuesto que Anabel tomará medidas porque hay cosas que no va a permitir y no lo debe hacer". De esta forma, ha desvelado que Anabel Pantoja tiene la intención de demandar a todos aquellos que hayan dado por hecho que ha maltratado a su pequeña.