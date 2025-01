Tras su último comunicado en vídeo, donde Anabel Pantoja aseguraba que lo que le había ocurrido a su hija Alma había sido "un episodio", la sobrina de Isabel Pantoja ha roto su silencio y ha hablado con una reportera de Tardear: "No me voy a quedar de brazos cruzados".

Entre las declaraciones que ha obtenido de Anabel, la reportera explicó que le había dicho que "no hemos mentido en nada, seguiremos colaborando con la justicia en todo lo que me pidan y cuando se resuelva no me voy a quedar de brazos cruzados". Y es que, tal y como le transmitió, "es todo muy injusto y nadie les va a devolver todo lo que están pasando".

Anabel Pantoja considera que lo que está sucediendo es una "mancha" que "no va a desaparecer con el paso del tiempo".