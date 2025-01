Anabel Pantoja se ha convertido en la absoluta protagonista de la actualidad 'rosa' después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya emitido un comunicado informando que la influencer y su novio, David Rodríguez, están siendo investigados por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que presentaba la pequeña cuando fue ingresada de urgencia en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas el pasado 11 de enero.

Una intervención de la Justicia que responde a un protocolo habitual en este tipo de casos para preservar la seguridad y proteger a los más pequeños, y sobre la que Anabel se ha pronunciado destrozada a través de sus redes sociales, defendiendo su inocencia y asegurando que lo único que han hecho tanto su pareja como ella ha sido amar, cuidar y salvar a su bebé.

En las últimas horas han sido numerosos los rostros conocidos que han salido en defensa de la sobrina de Isabel Pantoja: su prima Isa Pi, su íntima amiga Belén Esteban, y Gloria Camila Ortega, que ha asistido al desfile de Aurora Gaviño en el Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla, SIMOF, y no ha dudado en lanzar un rotundo alegato a favor de Anabel a pesar de que no son amigas.

"Me parece innecesario, me parece de muy poca vergüenza, además sobre todo con lo que han sufrido sus padres. Porque evidentemente hay casos reales que pasan, pero no es el caso. Y sobre todo alguien que lo ha pasado tan mal, me parece que se suelte esta cosa y tan pancho se quede todo el mundo, que me parece impresionante, increíble" ha sentenciado indignada.

Como ha explicado, le parece "innecesario" tanto que se haya iniciado una investigación judicial contra Anabel y contra David como el hecho de que se haya filtrado a la prensa y, asegurando que le parece "algo fuera de lugar", ha especulado con que "todo viene de atrás y creo que alguien ha soltado la noticia. Así que mi apoyo para Anabel y familia".

Una reaparición en la que Gloria Camila también ha hablado sobre el complicado momento personal que atraviesa por los ataques que recibe a diario a través de redes sociales y que no ha dudado en denunciar públicamente: "Exploto y salto con mi indignación, porque creo que entre mujeres nos tenemos que apoyar y que si no nos apoyamos nosotras no nos va a apoyar nadie. Que tenemos que respetarnos, y ya no es que duela doblemente, es que lo hace una mujer y además sin fundamento ninguno". "Los insultos son muy hirientes, sobre mi familia, mis padres, mi procedencia de adopción. Y entonces que ataques es un plan muy fuera de lugar. Y creo que eso ya debería dejar" asegura.

"Tener que hacer oídos sordos porque seas un personaje público, y tener que parecer que no sientes ni padeces, yo creo que eso ya es pasarse un poco. Yo lo siento igual que otra persona. Imagínate ir por la calle y que te lo vayan diciendo. Nadie te lo dice, porque detrás de una pantalla así tengo yo que aguantar todos los días 'x' comentarios amparados en el anonimato" denuncia, reconociendo que afortunadamente recibe más comentarios positivos que negativos y eso es lo que la empuja a no rendirse y seguir adelante.