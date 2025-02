Anabel Pantoja y su novio tratan de recomponer su vida junto a la pequeña Alma tras todo lo ocurrido estos días. Sin embargo, David ha pasado a un discreto segundo plano en toda esta historia. Sin embargo, la propia Anabel ha lanzado un mensaje secreto donde relata en qué situación se encuentra actualmente con su novio.

Y es que Anabel Pantoja se niega a abandonar las redes a pesar de todo lo que está ocurriendo. Y entre las cosas que ha compartido se encuentra un vídeo de una canción de Whitney Houston. Podría parecer algo normal, compartir una canción que nos gusta mucho, pero en la revista Lecturas le han encontrado todo el sentido del mundo, asegurando que con esta publicación, Anabel nos explica cómo se encuentra con su novio David.

Y es que la canción que ha compartido Anabel es ‘All the man that I need’ y justo la parte que ha compartido, traducida al castellano, vendría a decir "él me llena, me da amor, más amor del que nunca he visto. Es todo lo que tengo, es todo lo que tengo en este mundo pero él es todo el hombre que necesito”.

De este modo, Anabel querría remarcar que, a pesar de lo que ha ocurrido, sigue enamorada de David y no hay ningún problema en su relación.