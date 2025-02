A la España de Melody le fascina 2009. Parece ser que aún no ha superado que, por aquel entonces, Eurovisión se le escapara. Y, claro, ahora que su mesías lo ha vuelto a intentar, no podía fallarle. Da igual que Una diva suene obsoleta y trasnochada, tocaba resarcir la estocada. Fuera como fuese. La artista ya podría haber competido con El baile del gorila que, por supuesto, también se hubiera llevado el Benidorm Fest de calle. Representará a España en el Viejo Continente y, en Albania, por lo menos, algún voto nos caerá. Seguro que, como Nebulossa, de aquí a mayo, hay margen de mejora. Y, si todo va bien, en función de lo que lleven Serbia, Chipre y Georgia, podemos optar a un puesto decente. La nota la daremos. O no.

En una gala que, por fin, tras tres ediciones forzadas, ha encontrado el tono ideal para no aburrir al público, Melody ha montado su particular Noche de fiesta: chabacana y poco efectiva. “Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal”, cantó. De voz imbatible y escenografía caótica, su mayor hándicap han sido las expectativas generadas en torno a ella. Con otro tema hubiese barrido. En cambio, Una diva no ha estado a la altura de quien pisa el escenario con la fuerza de un huracán. A pesar de ser un animal escénico, su tema resulta tan irrelevante como Teenage Life (Reino Unido, 2006), Hero (Suecia, 2008) y Breathe (Montenegro, 2022). Eso sí, quien la oiga sabrá que es España la que está detrás: no faltan las castañuelas ni los zapateos, no vaya a ser que se nos olvide algún cliché.