Íntima amiga de Sofía Cristo y una de las grandes defensoras de Bárbara Rey en la guerra mediática que mantiene contra su hijo Ángel Cristo Jr. desde hace un año, Benita -anteriormente conocida como el Maestro Joao- no se ha perdido la fiesta con la que la Dj ha sorprendido a su madre en su 75 cumpleaños.

Una cita muy especial en la que la popular vidente nos ha contado cómo se encuentra Anabel Pantoja ante la investigación judicial que se ha abierto contra ella y su novio David Rodríguez por presunto maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que la pequeña presentaba cuando ingresó en el hospital Materno-Infantil de Las Palmas en pasado 11 de enero.

"He hablado con ella, creo que fue ayer por la mañana, y lo está pasando súper, súper mal. Es súper injusto, no se lo merece, pero además sobre todo porque es un tema en el cual entiendo que hay un procedimiento normal que hay que hacer para proteger a los menores, pero luego de la manera que se ha vendido el pescado ahí es donde ha venido lo malo, porque la presunción de inocencia se la ha dado muy poquita" afirma rotunda.

Como confiesa, Anabel "está muy fastidiada y además con mucha rabia, con mucha rabia", dispuesta a "hacer todo lo que tenga que hacer y todo lo que tenga que mover", desvelando así que tiene en mente tomar medidas legales por todo lo que se ha dicho sobre ella y sobre David como padres: "Creo que las va a tomar, y además yo la animaría a que las tomase porque he visto cosas terribles, terribles. Y luego, como yo le decía a ella, 'tú difama que algo queda', y es verdad".

Cambiando de tema, Benita no ha dudado en arremeter contra la nuera de Bárbara, Ana Herminia, asegurando que es "la mano que mece la cuna" y maneja a Ángel en sus ataques contra su madre. "Es la peor, lo que pasa es que la cuna se deja mecer también. Entonces bueno, tanto monta, monta tanto, pero ya digo yo que Ángel tiene mucha maldad que la ha demostrado. Pero no tiene inteligencia para crear todo esto. Neuronas tiene dos y una libró el domingo, no podía" ha sentenciado.