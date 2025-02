Bárbara Rey está de celebración. 75 espectaculares años. Esa es la cifra que ha cumplido este domingo Bárbara Rey, que en un día tan especial se ha quedado sin palabras con la fiesta sorpresa que le ha organizado su hija Sofía Cristo en Madrid y en la que, como no podía ser de otra manera, ha soplado las velas acompañada por su grupo de amigas de Marbella, su hermana Petra -algo que no esperaba y ha emocionado a la vedette hasta las lágrimas-, y numerosos rostros conocidos como Eduardo Navarrete, Benita (Maestro Joao), Lydia Lozano, Rappel, Marlene Mourreau, Pipi Estrada o Luis Rollán.

Un cumpleaños inolvidable en el que a nadie extrañó la ausencia de su hijo Ángel Cristo Jr., y en el que la artista tuvo muy 'presente' al Rey Juan Carlos, ya que además de bromear con la posibilidad de que le hubiese felicitado -"no me habría quedado calva para nada, habría sido lo correcto" ha apuntado con una sonrisa- deleitó a sus invitados con una actuación repleta de 'indirectas' al Emérito.

Y es que derrochando arte, Bárbara no ha dudado en arrancarse a cantar el tema 'Sigo siendo el rey' acompañada de un grupo de mariachis, entonando sus estrofas con doble sentido de lo más risueña. "Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y hoy no te vas a casar... Como dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Yo no soy ni reina, ni nadie que le confronta, pero sigo siendo el rey ¡Llorar y llorar!" ha cantado a pleno pulmón cambiando la palabra rey por reina y mirando directamente a la cámara, antes de que su hija la cogiese de la mano para hacerla salir del escenario.

Pletórica, la vedette también ha dedicado unas palabras a sus invitados, agradeciendo a Sofía esta fiesta sorpresa de cumpleaños tan especial que nunca se hubiese imaginado: "Que es mi hija, que no me vas a dejar tú a mí nunca en la vida. Mi hija es maravillosa, mi hija es que lo merece todo. Es que Sofía es maravillosa, es un ser extraordinario". "Y ha conseguido que estéis aquí... la verdad, no me lo esperaba. Yo pensaba que íbamos a ir a cenar, que habría venido algún amigo mío y de Sofía también, pero lo que no me imaginaba era esto. Y yo estoy tan feliz porque es capaz de hacer todo esto por mí y muchísimo más que vosotros no sabéis. Pero es que todas las personas que estáis aquí os quiero un montón" ha añadido mientras todos los invitados aplaudían y coreaban su nombre y el de su hija.