Alejado del foco mediático desde hace meses, y completamente volcado en su faceta de padre del pequeño Carlo junto a Alejandra Rubio, Carlo Costanzia se ha abierto en canal y se ha sincerado como nunca en redes sociales con un vídeo en el que ha hecho un repaso sobre la etapa más complicada de su vida, y ha confesado quiénes le han ayudado a salir adelante y a recuperar la sonrisa.

Un emotivo vídeo resumen en el que, ejerciendo de narrador, reconoce que "he tenido que lidiar con la infamia, mentira, acoso, depresión", agradeciendo la llegada a su vida de la hija de Terelu Campos, con la que ha conocido el significado de la palabra amor: "En este tiempo he encontrado la verdad, la gente que vale la pena, la que se ha quedado a mi lado en las peores y los que seguirán estando en mi mesa el día del triunfo. El apoyo incondicional de la familia, el amor y sobre todo, este bellísimo regalo del cielo transformado en vida que lleva mi sangre, mis genes, mi legado, mi hijo", desvela, compartiendo su primer posado familiar con Alejandra y el pequeño Carlo, que en pocos días cumplirá dos meses.

"En este tiempo de lucha conmigo mismo, de mucho sufrimiento, de largas conversaciones con mi ego, de duro trabajo, de búsqueda de mi verdadero yo, donde he pasado por los momentos más oscuros de mi vida, aun creyendo haber pasado ya por ellos demasiadas veces, donde he tenido que lidiar con infamia, mentira, acoso, depresión" se ha sincerado, asegurando que en su peor momento -tras su condena por un delito de estafa agravada- ha sido "abandonado por mucha gente que pensaba amiga, familiares que me han dado la espalda a nivel personal y laboral". "Noches encerrado, noches en vela, mañanas sin querer levantarme de la cama, pensamientos intrusivos de suicid** y de volver a retomar malos hábitos, de caer en lo fácil, de rendirme y querer escapar de todo" admite, sin ocultar lo mal que lo pasó antes de que Alejandra llegase a su vida, le devolviese la ilusión, y le convirtiese en padre de su "bellísimo regalo del cielo".

Tras sincerarse con sus seguidores en su nueva etapa de 'renacimiento' en redes sociales, Carlo ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y ha intentado quitar hierro al vídeo que compartía este domingo en Instagram y ha causado un gran impacto entre sus seguidores al hablar por primera vez de cosas tan duras como que se le pasó por la cabeza quitarse la vida.

"Bueno, ahí está todo dicho. Ya lo he hablado en la tele muchas veces, nada nuevo" ha asegurado, confirmando que han sido Alejandra y su bebé quienes le han ayudado a ver la luz y a superar poco a poco su depresión: "Gracias a la vida, muchas gracias".