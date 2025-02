La presentadora de televisión Cristina Pedroche ha subido un vídeo en sus redes sociales en el que, desesperada, pide ayuda a sus seguidores: "No sé qué hacer".

Y es que, como explica, sus padres se han llevado a su hija para que ella descanse. Sin embargo, como afirma en el vídeo, "llevo ya hace como diez minutos y todavía estoy aquí sentada sin saber qué hacer, porque no sé si leer, no sé si entrenar, no sé si dormir, no sé si comer algo, es que no sé qué hacer cuando me quedo sola".

Tal y como expone la presentadora, "no sé todavía cómo gestionar el este tiempo libre, pues estoy aquí sentada perdiendo el tiempo. Ya me agobio de todas las cosas que quiero hacer y al final no hago nada".