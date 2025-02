Significativo paso al frente de Anabel Pantoja mientras continúa la investigación judicial por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma. Después de que la influencer y su novio, David Rodríguez, negasen rotundamente este extremo -advirtiendo que no dudarán en tomar medidas legales contra todos aquellos que hayan especulado con la posibilidad de que hayan maltratado a su pequeña cuando finalice el proceso juficial- la Fiscalía se ha pronunciado en defensa de la sobrina de Isabel Pantoja; y ha aclarado que si no se han tomado medidas cautelares y la bebé está con sus padres es porque no se ha apreciado ningún tipo de peligro, dejando entrever que pasara lo que pasara antes de su ingreso hospitalario de urgencia el pasado 11 de enero, no fue intencionado por parte de sus padres.

Un tremendo golpe para Anabel, que destrozada y sin poder creerse que se esté cuestionando que pudo hacer daño a Alma, se ha atrincherado en su casa de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, y no se ha dejado ver desde que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió un comunicado el pasado jueves 30 de enero informando de la apertura de diligencias previas contra ella y su pareja por un presunto delito de maltrato infantil. Una antigua amiga de Isabel Pantoja rompe su silencio para hablar de lo que pasó con la hija de Anabel: "Las dos manos" Sí hemos visto a David, que sonriendo a pesar de las delicadas circustancias a las que se enfrentan, ha querido transmitir una imagen de normalidad ante las cámaras y ha asegurado que están tranquilos pese a su imputación. Precisamente el fisioterapeuta cordobés está en el punto de mira después de que el programa 'Y ahora Sonsoles' se haya aventurado a apuntar que la investigación se centraría en su "presunta responsabilidad en lo ocurrido", ya que en el "episodio de máxima responsabilidad" de lo que le habría ocurrido a Alma estaría "involucrado" su padre. La preocupación de Anabel sería "tremenda" y habría recurrido a un reconocido bufete de abogados de Madrid para que se hagan cargo de su defensa conscientes de la situación a la que se enfrentan. Una información a la que la influencer reaccionaba compartiendo poco después un significativo vídeo en su perfil de Instagram junto a David y su pequeña, en su carrito. Una preciosa escena familiar en la que la pareja de abraza de espaldas frente al mar mientras disfrutan de un atardecer. Sin duda, un paso al frente con el que ha querido dejar claro que el fisioterapeuta y ella están tan unidos como siempre y este delicado asunto -y la presunta responsabilidad del cordobés- no les ha pasado factura como muchos creen. Carmen Lomana dice lo que muchos piensan sobre el caso de Anabel Pantoja: "No pondría la mano en el fuego" "¿La mejor manera de proteger al menor es que en unos años dude de si sus padres intentaron maltratarle?" En Aruser@s, Javier Ricou ofrece las últimas novedades del caso, mientras que Alfonso Arús plantea un debate a propósito de las filtraciones que han llegado hasta los medios de comunicación acerca de las posibles lesiones de la niña. "Todo eso se hace, teóricamente, en aras de la protección de la menor. Entonces, ¿la mejor manera de proteger a un pequeño es que dentro de diez años sepa que sus padres posiblemente intentaron maltratarle y que entró con una enfermedad concreta en un centro hospitalario?", se pregunta. El presentador defiende que "la prensa del corazón ha tenido un comportamiento ejemplar" hasta el momento de la filtración: "la prensa del corazón jamás dijo el motivo por el que había ingresado la bebé y jamás se especuló con diversas opciones al respecto. Es todo a raíz de una filtración de la que luego se hacen eco los me