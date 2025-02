José Manuel Díaz-Patón ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la crónica social. El abogado mercantil irrumpía en el papael couché de la mano de Ágatha Ruiz de la Prada, con la que hasta hace unos días mantenía una relación. Y es que al parecer, la diseñadora y el letrado habrían puesto fin a su noviazgo tras casi tres años juntos.

Una decisión que habría tomado la exmujer de Pedro J Ramírez y que habría supuesto un duro mazazo para Díaz-Patón. De hecho, el abogado no ha podido disimular su enfado cuando ha trascendido la noticia y los periodistas se han acercado a preguntarle por cómo se encontraba tras conocerse la noticia.

Y es que el abogado la ha tomado con los reporteros que le preguntaban por su situación mientras hablaba por teléfono, al parecer con un cliente. "Por favor, me podéis dejar un poco tranquilo que trabaje", decía Díaz-Patón visiblemente molesto.

Ruptura anunciada

Parecían la viva imagen de la felicidad, pero la polémica creada en torno a Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón tras el desafortunado comentario de la diseñadora sobre los gitanos hace 20 días ha provocado su "ruptura total" y absoluta después de tres años de noviazgo.

A pesar de su silencio al respecto, el entorno de la marquesa de Castelldosrius ha dejado entrever que el protagonismo mediático que ha adquirido el abogado en su afán por defenderla -llegando incluso a decir que Lolita Flores quería hacerse famosa a su costa, y a regalar una docena de huevos a la reportera de 'Ni que fuéramos... Shhh' Marta Riesco después de protagonizar una surrealista escena en un autobús con ella- no habría hecho ninguna gracia a Ágatha, que tras pedirle un tiempo para reflexionar sobre su futuro en común, habría decidido romper fulminantemente su relación.

Así lo ha revelado la periodista Paloma Barrientos en 'TardeAR': "Hay una ruptura total. Se iba barruntando. Es decir, los que conocemos a Ágatha y somos amigos suyos sabíamos que esta historia, tarde o más temprano, no tenía futuro". "Cuando Patón se ha convertido en un personaje que sabe perfectamente que Ágatha no le quería ni le gustaba, pues ya lo de ayer -su entrada en directo en 'Y ahora Sonsoles' y en 'TardeAR' con motivo del estreno de la diseñadora como colaboradora del programa- fue determinante".

Una ruptura sobre la que la expareja prefiere no pronunciarse por el momento. Mientras Ágatha se ha mostrado esquiva y se ha limitado a repetir la palabra "gracias" una y otra vez cuando le hemos preguntado por el fin de su historia de amor, Díaz-Patón ha reaccionado de un modo mucho más significativo.

Totalmente superado, el abogado ha explotado ante las cámaras sin confirmar ni desmentir si es cierto que la diseñadora le dejado: "Estoy hablando por teléfono con un cliente. Por favor me podéis dejar un poco tranquilo que trabaje. Llevo desde las siete y media de la mañana trabajando. Que siempre os he atendido muy bien, por favor. Y cuando os pido que me dejéis tranquilo os lo pido en serio. No quiero contestar ninguna pregunta ahora mismo porque estoy trabajando" ha sentenciado visiblemente molesto, dejando claro que por lo menos por ahora no quiere hablar de su ruptura con Ágatha.