Para muchos este nombre pasará bastante desapercibido, pero Miguel Misha es uno de los rostros más conocidos del universo tiktoker español. Al joven influencer le caracterizan la fama y las constantes polémicas a partes iguales. Una de las más sonadas pilló a Asturias de por medio. En uno de sus directos Misha explicaba cuáles iban a ser sus próximos bolos por distintas discotecas y salas en ciudades españolas.

En un momento en el que mencionaba aquellos sitios a los que no iba a acudir, las redes comenzaron a arder. "Rechacé ir a las Islas Canarias porque hay una hora menos, todavía no sé cómo funcionan ni por qué hay una hora menos y me raya, entonces no voy, paso", comenzó. "También he rechazado Ceuta y Melilla porque esas son las ciudades apartadas y olvidadas de España, así que a esos sitios…Ceuta, Melilla, Asturias y Canarias no voy a ir". Una vez configurada la lista de "olvidados", sentencia: "Así que la gente que sea de esos sitios tiene que moverse para verme porque no voy a ir, ¿vale?"

La controversia no acabó aquí porque a estas declaraciones siguieron otras palabras en un directo en el que añadía que no le interesa visitar Asturias porque hace "mucho frío, mucho aire, llueve y solo hay vacas". "Asturias es tercermundista y no voy a ir", sentenciaba. Estas palabras no gustaron en absoluto a los miles de curiosos que vieron el fragmento: "Me encanta cómo mete a Asturias en la lista sin explicar ya ni por qué. Qué mermadito es, el pobre…". Pues ha colgado un vídeo en el que explica que no quiere visitar Asturias porque "hay mal tiempo, está lloviendo y solo hay vacas, cabras, ovejas y hierba con árboles".

Ahora el famoso tiktoker ha recorrido la región acompañado de otra cara muy conocida en las redes sociales y con la que se le llegó a relacionar sentimentalmente: La Maeb. Juntos han recorrido estos días el Principado degustando la gastronomía más típica de la región. No han faltado la fabada, el cachopo o la sidra. "Sois unos máquinas" espetaban a los camareros que les escanciaron la tradicional bebida asturiana en una de sus salidas. Tras dejarse querer por sus fans y llenar un conocido establecimiento de la noche ovetense la pareja ha declarado su amor por la región. "No me quiero ir", clamaba Misha en su última noche en el Principado.

¿Cachopo o fabada?

Ahora Maeb y Misha ya preparan nuevos destinos de viaje aunque no han podido olvidar la gastronomía asturiana. "Comí tanto que que me puse mala, comí fabada y cené un pedazo cachopo casi entero. Todo estaba bueno, el arroz, las vieiras... pero lo que más me gustó fue la fabada", confiesa Maeb. "El cachopo lo he probado en otros sitios pero me gustó más la fabada la verdad", sigue contando sin poder contener los gases y haciendo uno de los ruidos por los que se ha hecho sobradamente conocida entre sus seguidores. "Sobrecarga de gas metano. En Asturias nos hemos quedado sin cachopos hasta 2050", advierte uno de sus seguidores. "Asturianos, decid si tenéis comida suficiente", añade otro. Y es que la pareja de tiktokers degustó en apenas un día y medio arrozm vieiras, cachopo con patatas, fabada, corquetas y el abundante desayuno de un buffet.