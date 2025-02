La revista 'Lecturas' ha publicado este miércoles nuevos datos sobre la instrucción del caso en el que están envueltos Anabel Pantoja y David Rodríguez. Tras conocer que ambos están siendo investigados por un presunto delito de maltrato infantil, hoy hemos conocido más detalles.

Por un lado, la investigación podría alargarse seis meses a la espera de que se tome declaración a los médicos que trataron a la pequeña, a sus familiares más cercanos y a diferentes testigos. Por otro, el foco parece centrarse ahora en el padre de la menor, puesto que era el que estaba con ella cuando sucedió la crisis que provocó su hospitalización.

Mientras tanto, la revista 'Semana' ha publicado un reportaje en el que podemos ver a la pareja junto a su hija Alma disfrutando nuevamente de su tiempo libre tras los días de ingreso que sufrió la pequeña el pasado mes de enero.

Anabel y David guardan silencio y también sus más allegados. Europa Press ha podido hablar con Kiko Rivera e Irene Rosales y ambos han guardado silencio al preguntarle si ha podido hablar con su prima Anabel ante las novedades en la investigación abierta en su contra tras el ingreso de la pequeña Alma.

La familia Pantoja está llevando este tema de manera hermética y nadie ha hecho declaraciones de forma pública salvo la influencer cuando, hace unos días, emitía un comunicado en redes sociales pronunciándose al respecto.

Defensas separadas

Anabel Pantoja y David Rodríguez, pareja sentimental y padres de la pequeña Alma habrían decidido acudir cada uno con una defensa al proceso judicial que investiga las lesiones que presentaba la niña cuando fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, informan desde Espejo Público. Esta estrategia sería la habitual en este tipo de casos, según explica la periodista Gema López. Se procedería de este modo por las posibles responsabilidades penales que pudieran deducirse al concluir las investigaciones. Gema añade que además esto formaría parte de las recomendaciones de los abogados, de cara a que uno de los cónyuges quede exonerado, en caso de que el otro tenga que responder legalmente. De esta manera, el programa que presenta Susanna Griso en Antena 3 confirman que Anabel Pantoja y pareja decalararán separados en el proceso judidical.

Según desvelaba la revista ¡Hola!, la influencer ya no cuenta solo con sus abogadas especializadas en Derecho Civil, que habitualmente llevan temas de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Ahora, la prima de Isa Pantoja también cuenta con abogados expertos en materia penal. Pero la información más llamativa llegó este pasado martes a través de la revista Lecturas.

Luis Pliego ha aegurado en el plató de TardeAR, la investigación no se cerrará a corto plazo: ''Parece que, contrariamente a lo primero que se había dicho que era un caso que se iba a cerrar rápidamente, la juez que lleva el caso de instrucción tiene un tiempo de seis meses''.

Al parecer, el Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana quiere investigar a fondo en lo sucedido. Para ello, tiene intención de ''pedir declaraciones a los padres, familiares y amigos, a los médicos que tuvieron trato con ellos y con el bebé y a todos los testigos que puedan localizar''.

Ayer, la periodista Gema López desvelaba en el programa presentado por Susanna Griso nueva información sobre el caso. Tal y como explicaba la colaboradora, la pareja había cambiado radicalmente de estrategia de cara al proceso judicial. ''Hasta ahora tenían unos únicos abogados, pero esto es una estrategia procesal que se suele llevar siempre en este tipo de casos, sobre todo de cara al futuro'', desvelaba.

Por ello, la influencer y el fisioterapeuta habrían decidido llevar defensas separadas al proceso judicial. Una estrategia habitual que formaría parte de ''las recomendaciones de los abogados'', de cara a que ''uno de los cónyuges quede exonerado'', en caso de que el otro tenga que ''responder legalmente'' al final de la investigación.

El entorno de Anabel rompe su silencio

Fuentes cercanas a la sobrina de Isabel Pantoja han dejado claro a la revista '¡Hola!' que la pareja está unida, va a una y no hay ningún tipo de fisura entre ellos. Y, aunque están pasando por los días más complicados de su vida, están convencidos de que todo caerá por su propio peso porque nada de lo que se está diciendo tiene fundamento; y su hija está sana que es lo más importante.

Además, cuentan con el apoyo incondicional de los suyos, como ha expresado Luis Rollán ante las cámaras de Europa Press, negando que él haya desconfiado en ningún momento del novio de Anabel, y enviando un consejo a la influencer para sobrellevar este delicado trance."Yo lo único que te puedo decir es que ella y su pareja tienen todo mi apoyo, que bastante mal lo han pasado con lo que han tenido que vivir para que ahora que ya por fin la niña está en casa, siga con toda esta historia. Así que todo mi apoyo, todo mi cariño y paciencia, porque de verdad cada vez escucho cosas tan horrorosas y tan feas que honestamente no lo entiendo ni lo comparto" asegura.

Su recomendación a Anabel, "que ponga todo en manos de sus abogados. Cuando consideras que se está faltando a la verdad y están acusándote de cosas que no has hecho, quien acuse lo tiene que demostrar. Y que ahora lo único que se tiene que centrar es en su familia, y sobre todo en el bienestar y en que su hija esté bien. Que bastante mal lo han pasado".

"Así que yo desde aquí mandarle, bueno, se lo he dicho en privado, pero desde aquí también mandarle todo mi cariño, mi apoyo y mi amor y que no está sola, no están solos" confiesa, dejando claro que "no me creo nada de eso" cuando le hemos preguntado si el entorno de la prima de Kiko Rivera desconfía de David. "Yo confío en ellos, en los dos" sentencia.