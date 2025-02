Tranquilidad absoluta en David Rodríguez, que continúa con su día a día con total normalidad al margen del torrente de informaciones que se han dado en los últimos días sobre la investigación judicial sobre él y Anabel Pantoja por un presunto delito de maltrato infantil por las lesiones que presentaba su hija Alma cuando ingresó de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria el pasado 11 de enero.

Mientras se especula con que la instrucción del caso podría alargarse seis meses, y se asegura que el foco está puesto en el fisioterapeuta cordobés por ser él quien estaba con la menor cuando sufrió la 'crisis' que provocó su hospitalización, han surgido direntes voces que apuntarían a una crisis entre la sobrina de Isabel Pantoja y su novio por sus diferentes modos de ver este delicado asunto.

Nada más lejos de la realidad, ya que aunque se ha dicho que el entorno de Anabel desconfiaría de David, la revista '¡Hola!' ha publicado que la pareja está unida y sin fisuras, y van en una misma dirección para demostrar su inocencia de las acusaciones y dejar claro que lo único que han hecho ha sido proteger, querer y cuidar a Alma desde que llegó al mundo el pasado 23 de noviembre.

Muy preocupada, la influencer ha comenzado a preparar su defensa y para ello habría contratado a un prestigioso bufete de Madrid experto en derecho penal, y muy afectada apenas saldría de su casa porque no tendría fuerzas para enfrentarse a las preguntas de la prensa.

Una actitud radicalmente opuesta a la de David, que este jueves se ha dejado ver de lo más sonriente y tranquilo, dejando claro que no está en absoluto preocupado por lo que se ha dicho sobre él en los últimos días. El novio de Anabel, sin camiseta, ha salido de casa para coger unas maletas de su garaje y, aunque ha guardado silencio y no ha revelado cómo se encuentran ni la influencer ni su bebé.

Minutos después, el cordobés ha vuelto a abandonar el domicilio para ir al gimnasio y, más serio, ha preferido no hacer declaraciones ni aclarar nada de lo que se ha dicho sobre su declaración judicial, su responsabilidad en lo que le habría ocurrido a Alma, o su relación con la prima de Kiko Rivera.

'Y ahora Sonsoles' va más allá

Continúa abierta la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez por presunto maltrato infantil. El motivo: las lesiones que presentaba su hija Alma durante el ingreso hospitalario, cuentan desde el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, que presenta Sonsoles Ónega. Fran Fajardo, el periodista de Canarias 7 que dio la información en primicia, nos ha traído la última hora del caso. Según nos cuenta, el Juzgado no 4 de San Bartolomé de Tirajana está a la espera de recibir las cámaras de seguridad del centro comercial que acreditarán que ocurrió el día del ingreso de Alma.

Anabel y David declararan por separado, con abogados diferentes, pero por decisión jurídica. "Es para proteger el testimonio, que a priori va a ser el mismo", advierte Pilar Vidal. Además, Fajardo ha advertido que el informe forense ha sido tan concluyente, que no cabe ninguna otra interpretación que no sea que las lesiones se han producido por un mecanismo violento. Ahora, el objetivo de la investigación es determinar si fue accidentalo no.