La Isla de las tentaciones sigue siendo uno de los programas más vistos de la parrilla de Telecinco y que más momentazos deja para la historia televisiva y que rápidamente acaban convriténdose en meme y corriendo como la pólvora por las redes sociales.

Tras un inicio de edición que ya hacía presagiar que los concursantes y sus respectivas tramas prometían, en el programa de ayer las parejas continuaron regalando frases célebres y momentos de tensión. Uno de ellos estuvo protagonizado por Montoya, quien ante las imágenes subidas de tono que su novia Anita había tenido con Manuel, tentador vip de esta edición, el sevillano no pudo contener la rabia y acabó rompiéndose la camisa y amenazando con abandonar el programa, mientras insistía en que no reconocía a su todavía novia.

Los espectadores de 'La isla de las tentaciones 8' comentan todo lo que ocurre en el programa en las redes sociales y Montoya se ha convertido en uno de sus temas de conversación favoritos gracias a sus reacciones cada vez que ve imágenes de Anita con Manuel. En las dos ocasiones que ha visto cómo actúa su novia con el exconcursante de 'GH DÚO', el sevillano primero se hunde y, después, se lanza a abrazar a Sandra Barneda.

La ha llamado "cariño", le ha dado besos y abrazos y le ha pedido que opine sobre quién es más guapo, si Manuel o él. Unas reacciones que han hecho que los espectadores del exitoso programa de Telecinco bromeen diciendo que la "verdadera tentación" del sevillano es la presentadora, a la que un reportero de 'El Generacional' le ha preguntado por estos comentarios en un evento.

Por todo ello, hay quienes se atreven a ver en la relación entre concursante y presentadora algo más sentimental. Ahora, ha sido Montoya el que ha alimentado esta historia de amor o no, en el plató del debate de la isla de las tentaciones, donde no ha dudado en mostrarse de lo más cercano con Sandra Barneda.

Los colaboradores del debate lo tenían claro y coinciden con la gente de la calle y con los comentarios en las redes sociales: “Esta es la mejor pareja de ‘La isla", decía Marta Peñate refiriéndose a la presentadora y a Montoya. Fani Carbajo iba por el mismo camino: “Sandra, Montoya está enamoradísimo de ti y no sabe cómo decírtelo”.

Montoya ha continuado con la broma y ha protagonizado un par de comentarios de tonteo con Sandra Barneda en el plató. Una vez que ella le ha dicho que se colocara a su lado y después de insistirle en que debía tranquilizarse tras un acalorado debate sobre su paso por el programa, él la ha respondido: “A tu lado no me puedo calmar, lo siento”.

Éxito

La isla de las tentaciones es un programa de telerrealidad español que se transmite en Telecinco desde 2019. El formato se centra en un grupo de parejas que viajan a una isla tropical, donde conviven con solteros y solteras en un entorno lleno de tentaciones. A lo largo de su estancia, los concursantes deben enfrentarse a desafíos y situaciones que ponen a prueba la solidez de su relación de pareja. Este reality show sigue una estructura similar a otros programas de citas como Love Island o Ex on the Beach. Los participantes residen en una villa y tienen la oportunidad de conocer a personas solteras y atractivas, lo que genera tensiones y posibles conflictos dentro de las parejas.

Desde su estreno, el programa ha sido un éxito rotundo en términos de audiencia y ha sido objeto de controversia debido a la naturaleza de los retos y situaciones que se les proponen a los participantes. Muchos críticos han señalado que el programa fomenta la infidelidad y actitudes poco éticas entre los concursantes. No obstante, también hay defensores que aseguran que se trata de una forma de poner a prueba la resistencia de las relaciones y que brinda a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre sí mismos y sus vínculos amorosos.