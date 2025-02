Anabel Pantoja y David Rodríguez no parecen despertar de este mal sueño. Tras días de incertidumbre por el estado de salud de su hija Alma, que estuvo ingresada en el hospital materno infantil de Gran Canaria durante 18 días sin que nunca trascendieran el diagnóstico de la niña.

Todo fueron especulaciones sobre el verdadero problema de la pequeña, hasta que recibió el alta la semana pasada y la pareja pudo regresar a casa con su bebé. Sin embargo, el sueño se tornaba en pesadilla cuando al día siguiente se publicaba una noticia bomba que copaba todas las portadas de la prensa nacional. Según trascendía a los medios, la influencer y su novio estarían siendo investigados por un presunto caso de maltrato infantil contra su hija.

Un escándalo que corrió como la pólvora y obligó a la influencer a intervenir de urgencia mediante un comunicado en sus redes sociales.

Muchos de sus familiares no dudaron en mostrar su indudable apoyo, sin embargo, los interrogantes sobre este episodio que continúa envuelto en polémica siguen creciendo, más ahora que han visto la luz las imágenes de la pareja tras declarar ante el juez. Un momento en el que la frialdad entre ambos es evidente y en el que ni se dirigen la palabra ni establecen ningún tipo de contacto.

Tras ver las últimas imágenes en las que vemos a Anabel Pantoja disfrutando relajada entre familia y amigos de una comida, Antonio Rossi nos ha dado los detalles de la línea de defensa de su novio, David Rodríguez, de cara a la investigación por lo sucedido a su bebé.

Al parecer, la pareja está "analizando todas las opciones" y recibiendo "toda la ayuda del mundo". Ahora, ponen el foco en "conocer, concretar y estudiar qué es lo que pasó, la causas de las lesiones". En este punto, quien fuera amiga de Isabel Pantoja y jefa de David, Mariló de la Rubia, habría puesto a su disposición todos los medios que tiene a su alcance y es que posee una clínica y muchos contactos médicos, con lo que puede ofrecerle los servicios de médicos especialistas en multitud de disciplinas.

Ahora, han trascendido nuevos datos sobre las posibles crisis que habría sufrido la pequeña Alma y que habrían hecho que acabase en el hospital.

Según Antonio Rossi, periodista de Vamos a ver, "habiendo analizado los informes y conociendo que previamente habían ido a un centro hospitalario", detallaba Rossi, habrían apreciado algo: "Han visto que hay detalles y valores que no corresponden solo con las lesiones que se están estudiando. Creen y pueden casi asegurar, están estudiando si se puede asegurar, por estos valores que no cuadran solo con la lesiones, que las crisis previas al día 9 donde le da otra crisis son la que producen las lesiones. No es ni la mala praxis, ni el desconocimiento ni la mala manipulación del cuidador lo que lleva a la niña a acabar ingresada".

Intento de normalidad

Afrontando de la mejor forma posible el delicadod momento familiar que están atravesando como padre, Anabel Pantoja y David Rodríguez intentan seguir adelante con sus vidass en Canarias donde quieren que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Tras la publicación de Anabel Pantoja en redes sociales en la que hablaba sobre la investigación en la que están siendo objeto debido a unas lesiones que presentaba el bebé y que alertaron al equipo médico, ninguno de los progenitores se ha pronunciado al respecto intentando mantener a intimidad de la pequeña por encima de todo.

En esta ocasión veíamos a David luciendo la mejor de sus sonrisas y trasnmitiendo tranquilidad en medio del gran huracán mediático que les azota en las últimas semanas. "Como siempre" dejaba muy claro David cuando la prensa le comentaba que lo veía muy bien a pesar de todo. Lejos de mostrar intranquilidad o preocupación, David revelaba cómo se encuentra Anabel en estos momentos: "Estupendo todo. Normalidad".