Cristina Pedroche sigue cumpliendo semanas de gestación. Está siendo un embarazo más duro que el primero. La presentaora se siente más cansada, más grande, "más oxidada".

Durante el embarazo de su hija Laia, Pedroche hizo deporte casi cada día y daba muestro de ello en sus redes sociales. Estaba feliz y muy vital. Sin embargo, mientras llega el momento de concocer a su hijo, duerme mal, le falta energía y dice que le ha crecido la barriga tan rápido que viste con ropa holgada casi desde las primeras semanas de gestación. Aunque feliz, Pedroche está agotada. Pero no se rinde.

Saca fuerzas para entrenar y no duda en compartirlo con sus seguidoras por si puede ayudar a alguna de ellas. La mujer de Dabiz Muñoz ha creado una auténtica legión de mamás que la siguen y sintonizan con lo que cuenta en sus redes. También son lectoras de su libro, "Gracias al miedo". Ha conseguido empatizar con el sentir de muchas y eso se nota en los comentarios que le dejan en su cuenta de Instagram. Lejos ha quedado aquel "hate" (como se conoce al odio en redes sociales) de hace años. Sus publicaciones no están exentas de polémica, pero cada vez recibe más mensajes de apoyo.

La petición de Pedroche

Cristina Pedroche disfruta de estar embarazada. No lo oculta. Dice sentirse poderosa "creando vida". Sin embargo, nada tien que ver el primer embarazo con el segundo. Este es más duro. Y Pedroche necesita más tiempo para ella, algo que le cuesta conseguir al tener a su hija Laia que la necesita. "Necesitaba fluir un poco, sentirme un poco “ágil” aunque me veo más oxidada que nunca pero lo importante en estos días es sacar algo de tiempo (y fuerzas) para mí", ha escrito en su Instagram junto a un vídeo en el que ensañaba un momento de su práctica de yoga. "Si estás en una situación parecida, no estás sola. Lo mismo este vídeo te ayuda a moverte un poco", comentó a sus fans. Muchas le agradecieron su mensaje y la forma en la que muestra la realidad de su vida como mamá.

El nombre del segundo hijo de Cristina y Dabiz

Cristina Pedroche no ha podido aguantar más y ha desvelado a sus seguidores el sexo del bebé que espera. A través de una emotiva carta, la conocida presentadora ha querido compartir la feliz noticia de la que también forman parte su hija Laia, que se convertirá en hermana mayor y su marido, el chef Dabiz Muñoz.

En el post de Instagram, la influencer no ha podido disimular su ilusión y ha contado con todo lujo de detalles cómo afronta esta nueva etapa de su vida.

Ya en Zapeando, el programa en el que colabora, la presentadora además ha ido más allá dando alguna pista sobre el nombre de su futuro hijo. “Me gustan cortitos y vascos”, ha confesado.