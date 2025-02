Estar de nuevo en Córdoba con su familia y sus amigos, y haber retomado su trabajo como fisioterapeuta le ha venido bien a David Rodríguez. Y a pesar de su tristeza por haber tenido que separarse durante varios días de Anabel Pantoja y de su hija Alma, tomar distancia y volver a su rutina le ha servido para afrontar con una sonrisa las últimas informaciones.

Este lunes, horas después de su regreso al trabajo, Marisa Martín Blázquez revelaba en 'Fiesta' que habría un distanciamiento entre la madre de la influencer, Merchi Bernal, y el cordobés. "Merchi no quiere saber nada del padre de su nieta porque se ha enterado de que en la declaración que hace David en los juzgados la nombra y a ella no le sienta bien aunque en la declaración de David no hubo intención de dejar mal a Merchi. También se hace referencia a Anabel sin ninguna mala intención y eso tampoco gusta nada a Merchi" ha asegurado.

Además, mientras se insiste en que Anabel y David no estarían atravesando un buen momento -a pesar de que la sobrina de Isabel Pantoja lo ha negado por activa y por pasiva- la influencer y su exmarido, Omar Sánchez, han compartido en sus historias de Instagram la misma letra de una canción de Bad Bunny desde la misma playa canaria con pocas horas de diferencia.

Se trata de un fragmento de 'Baile inolvidable', en la que el puertorriqueño canta "no te puedo olvidar, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar". ¿Casualidad o algo más en un momento especialmente delicado para Anabel?

Al margen de los rumores sobre su mala relación con su suegra, y de las publicaciones en redes sociales de su pareja y Omar, David se ha dejado ver este martes de lo más sonriente a su llegada al trabajo. Mucho más tranquilo que en los últimos días el fisioterapeuta ha dado los "buenos días" a la prensa, ignorando con indiferencia las preguntas sobre Merchi y sobre su supuesta crisis con Anabel.

Comunicado

"Enero ya pasó Seguimos GRACIAS a todos los que estuvisteis en esas salas con nosotros, acompañándonos, dándonos un abrazo, o matando el tiempo … ( allí hicimos la familia aún más grande) Vuestras comidas y cenas, Tella, Carmen, Titos, Ani, Leti… que nos supieron a gloria bendita. Mamá, Fernando, suegros, gracias por ese equipazo y ese apoyo infinito. Al equipo de la UMI, y la tercera y cuarta planta por su amor, respeto y cariño ( jamás os olvidaré). Al equipo de Limpieza, Mantenimiento por su maravilloso corazón al verme durmiendo en los sofás ( sois únicos) A los Papis de los peques, allí me ayudasteis a levantarme, a saber ser Madre y luchar, gracias por vuestras charlas y palabras de ánimos, ante vuestra situación, sois unos campeones, ojalá volvernos a ver todos en la playa, o en el parque con nuestros HÉROES".

De esta manera, Anabel Pantoja se despide del mes de enero, un mes que, sin duda, querrá olvidar de la memoria. Eso sí, uno de los detalles que llama la atención ha sido la ausencia de su pareja David en las ofots del carrusel de imágenes que comparte y de la mención.