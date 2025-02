Kiko Rivera ha cumplido hoy 41 años. Una fecha más que especial que el DJ ha celebrado por todo lo alto con amigos y familia y es que por lo que se ve en sus redes sociales, el hijo de Isabel Pantoja atraviesa uno de sus mejores momentos tanto en lo personal como en lo profesional ya que según cuenta, no le faltan los proyectos.

Así lo ha hecho saber a través de su Instagram donde ha agradecido las felicitaciones que ha recibido en los últimos días y donde ha aprovechado para lanzar un contundente comunicado en el que además, pide perdón por haber estado ausente en los últimos días y donde se ve claramente cómo es su relación con su mujer, Irene Rosales y sus hijas.

"¡Mis primeras fotos con 41 tacos! Ayer fue un día feliz con mi gente (faltaron algunos pero porque no viven en Sevilla, se les perdona). Mi mujer que es lo mejor de mi vida. Mis tres hijos. Mi familia y mis amigos. Gracias por hacerme pasar un día increíble", ha comenzado diciendo Kiko Rivera. Sus palabras no han quedado ahí, y también se ha disculpado con sus seguidores por haberse ausentado del universo 2.0 en los últimos días: "Y perdón por no estar muy atento en redes estos días, es que ando preparando cosas nuevas para los shows de 2025. Seguimos intentando trabajar en nuestra mejor versión".

Trayectoria

Desde joven, Kiko mostró una pasión por el fútbol e intentó unirse a las categorías inferiores del Real Madrid, respaldado por la amistad de su familia con Ramón Calderón, aunque no logró entrar al club. A pesar de su interés por el deporte, Kiko fue constantemente seguido por los medios, que lo catalogaron como "mal estudiante", "juerguista" y "mujeriego". Durante un tiempo trabajó en una asesoría, pero pronto decidió dedicarse a su carrera como relaciones públicas y publicista. Además, aprovechó su fama para ser imagen de una marca de sofás y protagonizar un anuncio de muebles para televisión.

Su vida sentimental también estuvo en el punto de mira de los medios, quienes lo vincularon con varias mujeres, entre ellas Yola Berrocal y Nuria Bermúdez. En 2007, Kiko Rivera fue parodiado en el programa Muchachada Nui de Televisión Española, donde Joaquín Reyes lo representó viajando a África para buscar su identidad.

El gran despegue mediático de Kiko llegó en 2009, cuando fue invitado al programa Sé lo que hicisteis... de La Sexta para protagonizar una sección titulada Desmontando a Paquirrín. Durante casi dos meses, Ángel Martín y Dani Mateo lo acompañaron en situaciones cotidianas y en su entorno cercano, bajo el pretexto de ayudarlo a preparar un monólogo para descubrir su verdadera vocación. Los especiales de Desmontando a Paquirrín fueron un éxito rotundo, alcanzando un 9.6% de audiencia en su estreno, con más de 1.4 millones de espectadores en el segundo episodio.

A raíz de este éxito, Kiko se convirtió en un colaborador habitual en diversos programas de televisión. En diciembre de 2009, participó en ¡Qué más quisiera yo! en La Sexta, y más tarde en Antena 3, donde apareció en Espejo público y presentó los programas Lo que deberías saber de mí y Pánico en el plató.

El fenómeno Paquirrín alcanzó tal magnitud que durante julio de 2009, las búsquedas de su nombre en Google aumentaron considerablemente. En enero de 2010, se encontraba en casi 95,000 páginas web, convirtiéndose en un referente de la prensa rosa en ese periodo. Algunos medios incluso han criticado este fenómeno, calificándolo como un éxito mediático vacío. En ese mismo año, Kiko fue incluido en la lista de los "20 protagonistas del 'cuore' 2009" por el diario 20 minutos, uno de los más leídos en España.

El apodo de Paquirrín no solo se limitó a Kiko Rivera; otros personajes, como el futbolista Humberto Suazo y el internacional español Santiago Cazorla, también fueron llamados así en alusión a su físico o características similares.