La vida amorosa de Ana Obregón hace tiempo que parece no ser noticia. La bióloga se ha convertido en una tumba en lo que a hablar de su vida amorosa se refiere. Sin embargo parece que la madre de Aless Lequio podría estar de nuevo enamorada o al menos, con una incipiente nueva ilusión en ciernes y es que en medio de su intervención en Y ahora Sonsoles a la actriz se le ha escapado un detalle que podría dar pistas sobre su actual situación sentimental.

A pesar de que la bióloga ha intentado salir del lío en el que se había metido como podía, ya era tarde y Sonsoles había pillado a la perfección que a la actriz se le había escapado este al parecer, secreto. "Lo que te he contado yo de mi pareja no lo has contado", exclamaba la actriz, dejando a todos los presentes sin palabras y empezando a barajar las posibles hipótesis sobre la posible conquista de la abuela de Ana Sandra.

Rápidamente, Ana Obregón intentaba salir como podía del jardín en el que se había metido. "¿Qué pareja, tienes novio?" ha pasado a preguntarle Sonsoles, intentando tirarle de la lengua... pero Ana Obregón, que en lo que respecta a las normas no escritas de la televisión se las sabe todas, ha contestado "¡Qué va, el robot que me he enamorado de él!".

Vida y trayectoria

Hija de Antonio García Fernández (18 de febrero de 1926-16 de septiembre de 2022)7 y Ana María Obregón Navarro (8 de junio de 1931-21 de mayo de 2021),8 de pequeña estudió ballet clásico y piano. Años más tarde afirma que se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, aunque en diversas polémicas sobre el tema al respecto de dicho título, nunca lo mostró del todo, solo fragmentos de certificados, así que se desconoce si realmente terminó la licenciatura.

Debutó en el cine en 1979 y mantuvo una incipiente trayectoria filmográfica con varias películas de mediana resonancia a nivel nacional, por lo general de destape o acción rodadas en su mayor parte en España y algunas en otros países como Francia, Estados Unidos e Italia. Entre ellas destacan Tres mujeres de hoy (con Norma Duval) y Bolero (1984),10 con Bo Derek, Andrea Occhipinti, George Kennedy y Mirta Miller. Esta comedia erótica dirigida por John Derek fue estrenada en más de 1000 salas en Estados Unidos, alcanzando el n.º 3 de la taquilla.

Tras actuar en diversas películas decidió continuar su carrera artística en Estados Unidos, donde realizó una intervención en un doble capítulo de la serie estadounidense El Equipo A, en 1985. Durante su estancia en América sufrió un robo en su casa y fue alojada temporalmente en la vivienda de su amigo Julio Iglesias. Regresó a España y participó en la comedia La vida alegre (1987) de Fernando Colomo. Años después intervendría en La mirada del otro de Vicente Aranda.