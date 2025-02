'Supervivientes 2025' ya calienta motores y, aunque Mediaset no ha confirmado por el momento a ninguno de los concursantes que se embarcarán en pocas semanas en el reality más extremo de la pequeña pantalla, hay nombres que suenan con fuerza. Montoya de 'La Isla de las Tentaciones'; la examiga 'especial' de Iker Casillas, Claudia Bavel; o Beatriz Rico; celebrities a las que en los últimos días se han unido Elena Tablada -que no ha tardado en desmentir la noticia a través de sus redes sociales- y Carlo Costanzia.

Ha sido Marta Riesco la que ha relatado en 'Ni que fuéramos Shhhh' que el hijo de Mar Flores habría estado negociando con la productora para convertirse en uno de los fichajes estrella de 'Supervivientes'. "La primera reunión fue en un restaurante. Comen con él solo. Le dicen que quieren que sea cabeza de cartel, le ofrecen una serie de condiciones. Y le comentan que le van a llevar a alguien que no le genera simpatía, a Jeimy. Él dice que sin problema", ha asegurado la reportera, revelando que después Carlo habría hablado con Alejandra Rubio, que habría expresado su negativa a que viajase a Honduras con su exnovia. Y de ahí que Jeimy entrase finalmente en 'GH Dúo 3'.

Según la ex de Antonio David Flores, aunque la hija de Terelu Campos no querría que fuese a 'Supervivientes', su novio habría continuado negociando con la productora porque le encantaría "vivir la aventura", llegando a firmar un precontrato y a pasar el reconocimiento médico a pesar de que Alejandra le habría advertido que, de ir al reality siendo su bebé tan pequeño, su relación se acabaría.

Una información que Carlo no solo ha desmentido rotundamente ante las cámaras de Europa Press -"bueno, no sé, siguen inventando noticias, pueden decir lo que quieran" ha sentenciado- sino también en un divertido vídeo que ha compartido en redes sociales junto a la nieta de María Teresa Campos.

Tirando de sentido del humor y dejando claro que están más unidos que nunca, la pareja se ha grabado de noche en la parte de atrás de un coche y, entre risas, han ironizado con las "fake news" sobre el fichaje del actor por el reality. "Carlo Costanzia ficha por Supervivientes, pero podría caer por un motivo. Quiero ir sí o sí, quiero vivir esa aventura" empieza leyendo Alejandra.

"Querían meter a una persona, pero dijo Alejandra Rubio: 'Por encima de mi cadáver'... ha continuado. "No veas qué poderío tienes tú en la cadena vetando a la gente" ha apuntado Carlo, antes de que su chica terminase de leer la noticia: "Ha dicho que si va a 'Supervivientes', se rompe la relación".

"Pues aquí la única supervivencia que hacemos es a las gilipolleces día tras día" ha zanjado el hijo de Mar Flores antes de que Alejandra, autodenominándose "señora vetadora", haya concluido "día 1.758 desmintiendo fake-news".

El reality al que va a ir

Una vez aclarado que es rotundamente falso que vaya a convertirse en concursante de 'Supervivientes 2025' ha salido a la luz que Carlo estaría negociando su fichaje por otro reality de Mediaset: 'Bailando con las estrellas' que prepara su segunda edición para esta primavera -en la primera concursaron celebrities como Elena Tablada, Ágatha Ruiz de la Prada, o María Isabel, que se convirtió en la ganadora- y en la que también podrían participar, además del yerno de Terelu, otros rostros conocidos como Bárbara Rey, según ha adelantado la web.