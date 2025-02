Rocío Carrasco puede estar de enhorabuena, ya que afronta un futuro reciente lleno de alegría, ilusión y nuevos proyectos. Los próximos meses son muy intensos para ella, sin duda. Hace unos meses, Rocío Carrasco decidía dar un paso más en su relación con Fidel Albiac hace ya ocho años, dando un emotivo 'sí, quiero' a su chico tras más de 17 años juntos. Una ceremonia civil marcada por la ausencia de la familia de ella, que se celebraba el 7 de septiembre de 2016 bajo la atenta mirada de seres queridos y amigos más cercanos en la finca Valdepalacios, un hotel de cinco estrellas situado en Toledo. Ahora, cuando se cumplen 25 años del inicio de su historia de amor, la pareja quiere celebrarlo pasando por el altar.

Rocío Carrasco anunciaba, así, que se casará por la Iglesia con Fidel Albiac para celebrar sus 'bodas de plata', una noticia que compartía Lecturas mostrando la ilusión de la presentadora: "Igual que en su día nos casamos por lo civil en una celebración de gratitud para todos los que habían estado con nosotros todo el tiempo. Siempre dijimos que cuando hiciéramos 25 años nos gustaría dar el paso de casarnos por la Iglesia". Rocío Carrasco ha tenido una vida complicada, pero ahora, desde la madurez, asegura que va siendo cada vez más feliz, algo para lo que su marido tiene mucho que ver. Así lo confesaba ella misma en una de sus últimas intervenciones públicas: "Llevo tiempo feliz, hay muchas parcelas de tu vida que te aportan felicidad. Me ha costado ser feliz. Yo no puedo decir que sea feliz, hay cosas que no voy a poder cambiar y me tengo que acostumbrar a vivir así. Una parte te va dejando camino a que puedas ser feliz. Eso está muy bien", confesaba.

Como reconoce, lo único que tiene claro por el momento es "con quién me caso". El vestido tiene claro que será "blanco", aunque todavía no sabe si lucirá uno o dos. "Todavía no sé cuándo ni dónde me caso, pero con que sea la mitad de la primera en sentimiento de lo bien que lo pasamos de estupendo me conformo" afirma.

Así que por el momento se desconce la fecha en la que tendrá lugar el enlace.

Su trabajo

Tras participar en el reality de TVE, Celebrity Bake off, Carrasco sigue con el musical sobre su madre, 'ROCÍO JURADO el musical' . Este musical, en el que trabaja junto a su marido Fidel Albiac le ayudó a seguir para adelante y "a asumir un duelo y una situación que era a la que yo no me quería enfrentar, a su ausencia". Eso sí, a pesar de todo Rocío nos desvelaba que "la recuerdo todos los días".

En una entrevista publicada en Pronto, Carrasco revelaba que “hay historias de mi madre que no son conocidas y se cuentan en el espectáculo, sirve para conocerla un poco más, para conocerla como ser humano y no solo como artista”, aclara Rocío. Ante la pregunta del periodista sobre las posibilidades de convertir el musical en una serie, Carrasco confirma que le propusieron hacer una película de este espectáculo. Aunque la colaboradora de televisión ni confirma ni desmiente si se llevará a cabo o no asegura que todo a su tiempo.

“Esto va a seguir creciendo. No sé si llegará a Broadway, pero de momento ha habido un empresario de Miami y uno de México que quieren que crucemos el charco el año que viene”, dice Además, también ha sacado una línea de cremas que ha promocionado. Una campaña que ha generado diversos comentarios negativos de los usuarios. ""Sin maquillaje, sin filtros... sin nada". Rocío Carrasco promociona su línea de cremas con este sencillo lema y una imagen suya en la que presume de presentarse de forma natural y sin artificios. A sus 47 años, la hija de Rocío Jurado se encuentra volcada en su faceta de empresaria como productora teatral y ahora con esta nueva vía de negocios en el mundo de la belleza...".

"Sin hijos, sin familia sin nada"; "No se como una marca le puede pagar a esta mujer después de lo que hizo a sus hijos", son algunos de los comentarios que acompañan a la publicación.