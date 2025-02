Hace unos días, en Ni que fuéramos aseguraron que el novio de Alejandra Rubio acudiría a un famoso reality. Y ahora, Alejandra no ha negado este fichaje: "Pregúntaselo a él".

Y es que en Ni que fuéramos, Marta Riesco contó que Carlo Constanzia había firmado el precontrato para entrar en Supervivientes, algo que al día siguiente desmintió el propio Carlo y Alejandra. Sin embargo, no fue el único reality del que se habló, Belén Esteban, por su parte, aseguró que Carlo acudiría a Bailando con las estrellas, un reality mucho menos duro que Supervivientes.

Ahora, Alejandra Rubio acudió a su puesto como colaboradora en Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat, donde le han vuelto a preguntar por Supervivientes, negando a la mayor. Sin embargo, no hizo lo mismo cuando le hablaron de Bailando con las estrellas. Y es que no solo no lo negó, sino que dijo: "Pregúntaselo a él".

Alejandra Rubio es la nieta de María Teresa Campos, que fue una destacada presentadora y figura de la televisión española, con una trayectoria de más de cincuenta años en la pantalla. Reconocida por su carisma y estilo singular a la hora de presentar, se consolidó como una de las personalidades más influyentes y queridas de la televisión en España.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa dio inicio a su carrera televisiva en los años 60. Desde entonces, participó en una amplia variedad de programas, convirtiéndose en uno de los rostros más familiares de la televisión española. A lo largo de su carrera, dirigió programas de variedades, talk shows, entretenimiento y noticias.

Su estilo cálido y acogedor al presentar la hizo muy popular entre el público español. Era una profesional que escuchaba atentamente a sus invitados, ofreciéndoles un ambiente seguro para compartir sus vivencias y opiniones. Además, su sentido del humor y capacidad para hacer reír a la audiencia la hicieron destacar.

A lo largo de su carrera, María Teresa recibió numerosos galardones en reconocimiento a su labor televisiva. En 2006, se le otorgó el premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, fue homenajeada con el premio TP de Oro por su trayectoria.

Además de su desempeño profesional, María Teresa fue conocida por su compromiso con diversas causas sociales y políticas. Defensora de los derechos de las mujeres, se pronunció contra la discriminación de género. También colaboró con organizaciones benéficas en apoyo a personas con discapacidades y promovió iniciativas para combatir el cáncer.

Admirada

María Teresa fue querida y admirada por sus familiares y amigos. A pesar de su éxito e influencia en la televisión española, siempre mantuvo su humildad y autenticidad. Representó un ejemplo para muchos sobre cómo combinar éxito y pasión con gratitud y modestia.