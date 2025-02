El drama que atraviesan Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez no cesa. Desde que se supiera que su hija Alma había sido ingresada en el hospital materno infantil de Gran Canaria por causas que aún se desconocen, las especulaciones no han dejado de sucederse.

18 días permaneció la pequeña en la UCI y no fue hasta el pasado lunes 27 de enero cuando recibió el alta y pudo marcharse a casa con sus padres. No obstante, tras el susto, una nueva pesadilla parecía comenzar para la pareja. Y es que en los últimos días, a la posible crisis que supuestamente estaría atravesando la pareja se suma la tensión que exisistiría entre yerno y suegra y es que al parecer, Merchi Bernal, madre de Anabel, no estaría del lado del fisioterapeuta.

Ahora, además de la crisis que parece azotar a la pareja se abre un nuevo frente y es que al parecer, la que en su día unió al fisioterapeuta y a la influencer querría ahora que la pareja rompiera. Ni más ni menos que la propia Isabel Pantoja no tragaría a David Rodríguez, una situación que se habría recrudecido tras el incidente con la pequeña Alma.

Sin embargo, el fisioterapeuta ya ha pusto rumbo a la isla para reencontrarse con su hija Alma y con Anabel, un esperado reencuentro que la influencer ha compartido en redes y que viene a zanajar los rumores de distanciamiento en la pareja.

Ahora, el fisioterapeuta ha regresado al lado de Anabel Pantoja y su hija. Un reencuentro que la influencer ha inmortalizado para zanjar de una vez todos los comentarios que se han hecho en torno a su relación y demostrar que, a pesar de todo lo que se ha hablado, siguen juntos y enfocados en el bienestar de su hija.