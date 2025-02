Bertín Osborne sigue en el foco de la polémica por su relación con Gabriela Guillén, madre de su último hijo y quien lo demandó para que reconociese al pequeño como hijo suyo, a pesar de que el cantante ya había dado este paso públicamente antes de que la paraguaya interpusiese la demanda.

Sin embargo, sigue en el aire el día en el que el cantante conozca en persona a su hijo, una incógnita sobre la que José Luis López, el turronero, íntimo amigo de Guillén y Osborne, se pronunicaba en los últimos días y lanzaba un mensaje optimista sobre la fecha en la que se produciría este esperado encuentro.

Ahora, el cantante ha ido más allá hablando ante los medios de esta promesa que compromete el futuro de su hijo.

El cantante se compromete

En el punto de mira después de que Gabriela Guillén haya revelado que no ha dado un paso al frente ni se ha puesto en contacto con ella semanas después del juicio por la paternidad de su hijo, a pesar de que tienen que llegar a un acuerdo respecto al convenio regulador -que incluye entre otros puntos el régimen de visitas al menor y el régimen de manutención-, Bertín Osborne ha reaparecido ante las cámaras.

Lo ha hecho en el estreno en Madrid del musical 'Gipsy' de Antonio Banderas, al que ha acudido acompañado por su gran amigo José Luis López 'El Turronero'. Y aunque en un principio ha ignorado las preguntas de la prensa, finalmente decidía romper su silencio para revelar sus planes de conocer al niño; algo que días antes el empresario de Ubrique afirmó que estaba convencido de que sucedería más pronto de lo que pensamos.

"Ya te digo yo que también. Yo estoy tranquilísimo y estupendo" ha asegurado, evitando revelar si ya ha hablado con Gabriela y si piensa ejercer de padre a todos los niveles y no solo en el aspecto económico (ya que en su día ya dejó claro que al pequeño no iba a faltarle de nada).

Tras el estreno, derrochando simpatía con sus seguidores al no dudar en parar a hacere fotos con unos y otros, Bertín ha vuelto a atender a las cámaras de Europa Press. Y, entre risas, ha reconocido que el reto de participar en 'Tu cara me suena' le parece "fácil" porque aunque "todavía no tengo muy claro todo" y no sabe a quién le tocará imitar, "yo soy cantante y no habrá problema". "Yo canto desde flamenco hasta sardana" ha expresado divertido.

"No voy a hablar más del tema mi vida, vale. No voy a hablar más del tema. Os los agradezco" ha dejado claro con rotundidad cuando le hemos preguntado por Gabriela y por su hijo, aunque sí ha confesado que "cuando llegue el momento" y se produzca su primer encuentro con el menor, "claro que os lo contaré".