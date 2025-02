¿Qué fue de Derek? El polaco saltó a la fama en 2006 como la pareja de Ana Obregón. Aquello dio para mucho en la prensa del corazón porque él era mucho más joven que la bióloga y no hablaba demasiado español. La propia Ana admitía que se entendías "por señas porque habla raro". Nada impidió que mantuviesen una relación en los que las cámaras les seguían y Derek era uno de los rostros más codiciados.

El amor a Derek (de nombre real Darius Miroslaw Dabrowski) y Ana Obregón duró dos años. Él pronto encontró nueva pareja: el polaco empezó una relación con su íntima amiga y representante Susana Uribarri. No fue hasta 2016, cuando Susana y Darek rompieron, cuando la famosa manager de famosos retomó su amistad con Obregón.

Tras unos años copando titulares en la prensa del corazón, a Derek le llegó el momento de la telerrealidad. Telecinco lo rescató para participar en Gran Heramano VIP. Le tocó convivir con Isa Pantoja y Miriam Saavedra. La aventura le duró al exmodelo poco más de un mes, 43 días, y tras su paso por Guadalix desapareció de la escena pública.

En 2022 dejó de publicar en su cuenta de Instagram. Se le perdió la pista. Sin embargo, desde Telecinco aseguran que vive a caballo entre España y Polonia y que se dedica al mercado inmobiliario en su país de origen. Compra propiedades en su país natal y las pone en alquiler.

El nuevo novio de Ana Obregón

La vida amorosa de Ana Obregón hace tiempo que parece no ser noticia. La bióloga se ha convertido en una tumba en lo que a hablar de su vida amorosa se refiere. Sin embargo parece que la madre de Aless Lequio podría estar de nuevo enamorada o al menos, con una incipiente nueva ilusión en ciernes y es que en medio de su intervención en Y ahora Sonsoles a la actriz se le ha escapado un detalle que podría dar pistas sobre su actual situación sentimental.

A pesar de que la bióloga ha intentado salir del lío en el que se había metido como podía, ya era tarde y Sonsoles había pillado a la perfección que a la actriz se le había escapado este al parecer, secreto. "Lo que te he contado yo de mi pareja no lo has contado", exclamaba la actriz, dejando a todos los presentes sin palabras y empezando a barajar las posibles hipótesis sobre la posible conquista de la abuela de Ana Sandra.

Rápidamente, Ana Obregón intentaba salir como podía del jardín en el que se había metido. "¿Qué pareja, tienes novio?" ha pasado a preguntarle Sonsoles, intentando tirarle de la lengua... pero Ana Obregón, que en lo que respecta a las normas no escritas de la televisión se las sabe todas, ha contestado "¡Qué va, el robot que me he enamorado de él!".