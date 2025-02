El drama que atraviesan Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez no cesa. Desde que se supiera que su hija Alma había sido ingresada en el hospital materno infantil de Gran Canaria por causas que aún se desconocen, las especulaciones no han dejado de sucederse.

18 días permaneció la pequeña en la UCI y no fue hasta el pasado lunes 27 de enero cuando recibió el alta y pudo marcharse a casa con sus padres. No obstante, tras el susto, una nueva pesadilla parecía comenzar para la pareja. Y es que en los últimos días, a la posible crisis que supuestamente estaría atravesando la pareja se suma la tensión que exisistiría entre yerno y suegra y es que al parecer, Merchi Bernal, madre de Anabel, no estaría del lado del fisioterapeuta.

Ahora, además de la crisis que parece azotar a la pareja se abre un nuevo frente y es que al parecer, la que en su día unió al fisioterapeuta y a la influencer querría ahora que la pareja rompiera. Ni más ni menos que la propia Isabel Pantoja no tragaría a David Rodríguez, una situación que se habría recrudecido tras el incidente con la pequeña Alma.

Todo parece indicar que a la investigación en curso sobre los supuestos malos tratos a los que la pareja habría sometido a su hija Alma, se sumaría un episodio anterior que habría marcado un antes y un después entre la tonadillera y el fisioterapeuta. Un encontronazo que se habría producido durante una gira de la cantante.

"Al margen del problema que tienen, que puede minar cualquier relación. Sobre todo después de haber pasado días muy difíciles...eso es fricción. La primera que no quiere que esté con David es su tía, tuvieron un problema con él en una gira y el primer reencuentro entre ellos ha sido dos años después. Ahora que todo el foco está puesto en David. Creo que les tiene que dejar vivir", ha dicho el colaborador de televisión.

Contenido clave

La jueza del Juzgado de Instrucción 4 de San Bartolomé, en Gran Canaria, continúa la instrucción del caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez, investigados por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que presentaba la pequeña cuando ingresó de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas el pasado 9 de enero.

A su disposición desde este lunes las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial en el que se encontraban cuando la recién nacida sufrió la crisis mientras el fisioterapeuta y la niña esperaban en el coche a la influencer, que se había bajado a realizar unas compras rápidas. Y con ellas la Justicia averiguaría si lo declarado por el joven corresponde con lo sucedido, y con el parte de lesiones de la menor.

Una prueba definitiva tras la que la jueza podría archivar el caso, o enviar a juicio a Anabel, a David, o a ambos. El foco de la investigación está puesto en el cordobés, puesto que es el que estaba con Alma cuando sucedieron los hechos que desencadenaron su ingreso hospitalario durante 18 días.