Bertín Osborne y Gabriela Guillén hace meses que mantienen un tenso tira y afloja a raíz de su relación y del hijo que tienen en común. Tanto la esteticista como el presentador han hecho gala de una actitud muy diferente en lo que a tratar asuntos relacionados con el futuro del menor se refiere.

Desde que el presentador reconoció al pequeño que tienen en común, se espera que dé el paso de conocerlo, una decisión que, a tenor de las últimas declaraciones del cantante estaría más cerca de producirse.

Y es que Bertín ha lanzado una contundente promesa ante la que Gabriela Guillén no ha tardado en reaccionar.

Encontronazo

Sorprendente confesión la que ha hecho esta semana Gabriela Guillén, afirmando que hace unos días se coincidió en el mismo espacio con Eugenia Osborne y no le saludó: "El otro día me crucé con Eugenia en la calle y creo que, no sé si no me ha reconocido, ha visto a su hermanito, pero no me ha dicho nada. Yo iba con el bebé, nos cruzamos enfrente del Retiro".

Unas palabras que han puesto el foco en la hija de Bertín Osborne: ¿reconoció a Gabriela y no quiso saludarla o no llegó a darse cuenta de que era ella y por eso no se paró? Unas preguntas de las que ya tenemos respuesta, ya que la modelo ha hablado ante la prensa sobre ese 'encuentro'.

"No soy consciente de nada", ha dicho Eugenia, dejando claro que sí estuvo en El Retiro el pasado fin de semana, pero no se dio cuenta de que era ella: "Estuve este fin de semana, pero no la vi, la verdad es que no la vi".

Además, la modelo ha confesado que si el día de mañana se vuelve a encontrar con ella no tiene ningún problema en saludarla: "No soy una maleducada, por supuesto, por eso no va a haber nunca un problema, pero no sé dónde he podido verla".

Por último, también se le ha preguntado sobre las declaraciones que hizo ayer su padre afirmando que va a conocer al hijo de Guillén, Eugenia solo comenta que "lo que diga él, es su vida, lo que él haga me parecerá bien".