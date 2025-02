Alejandra Rubio y Carlo Costanzia son una fuente inagotable de titulares. Hace unos días se publicaba que el hijo de Mar Flores estaría dispuesto a convertirse en concursante de la nueva edición de 'Supervivientes' a pesar de la negativa de su novia, que le habría 'amenazado' con romper su relación si se iba a Honduras. Algo que la pareja negaba con humor a través de sus redes sociales, tachando de 'fake-news' muchas de las cosas que se dicen sobre ellos y dejando claro que nada hay de cierto en el fichaje del actor por el reality más extremo de la pequeña pantalla.

Y ahora una nueva polémica rodea a la pareja, ya que según 'Espejo Público' Alejandra habría prohibido a su madre, Terelu Campos, enseñar o compartir ninguna fotografía de su hijo Carlo -de dos meses y medio- absolutamente a nadie en su afán por proteger la privacidad del pequeño. Y, es más, tan seria se habría puesto con dicha imposición que la presentadora ni siquiera tendría imágenes de su nieto en su teléfono móvil.

Una información que la nieta de María Teresa Campos ha aclarado en 'Vamos a ver'. Lejos de enfadarse, la tertuliana ha desmentido la mayor, aunque con matices: "No es que se lo haya prohibido. Claro que mi madre tiene fotos de Carlo en su teléfono. Yo no le prohibo nada a mi madre, ¡solo faltaría!". "Pero si es verdad que le he dicho que no enseñe mucho al niño porque soy muy supersticiosa. Soy muy rara para estas cosas pero nada más", ha reconocido, sin ocultar que sí ha 'impuesto' a Terelu que sea cuidadosa a la hora de 'presumir' de nieto.

"Vengo de trabajar y todos los días lo mismo, de verdad es que ya no sé que deciros. Mi madre hace lo que quiere que para eso es su abuela. No tengo nada que decir" ha sentenciado ante las cámaras de Europa Press, negando además los rumores de que su familia de Málaga ni siquiera conocería al bebé por fotos porque habría prohibido a su madre enviar imágenes a sus familiares: "De verdad, ¿y eso quién lo ha dicho? Es que no sé ni quien lo ha dicho, ¿quién lo ha dicho? Todos los días se inventan algo. Si todos los días vais a estar aquí por algo que se inventen, es que es insufrible" ha zanjado visiblemente molesta.