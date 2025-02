Ágatha Ruiz de la Prada se ha vuelto a sentar esta semana en '¡De viernes!' para hablar de su relación sentimental con José Manuel Díaz Patón y parece que cada vez tenemos más datos de cómo se encuentran tras haber trascendido su posible ruptura.

En unas declaraciones del abogado para el programa en una entrevista previa ha desvelado que "me lo he pasado muy bien" con la diseñadora porque "han sido tres años estupendos".

Además, ha explicado que "nos hemos enfadado, pero no hemos dicho que esto ha terminado", pase lo que pase "mi amiga siempre va a seguir siendo" y ha desvelado que no le da miedo que su relación termine: "En esta vida tengo pocos miedos, no tengo la obligación de gustarle durante todo el tiempo a una persona que me gustaría sentarle".

Minutos más tarde en plató, Ágatha ha comentado que a raíz de la polémica que se generó con su desafortunado comentario sobre la comunidad gitana a su chico le empiezan a gustar los micrófonos y no es consciente de la magnitud de la crisis.

"Él se entera de lo que me vais a pagar y yo creo que él piensa 'yo también puedo ganar un dinero'", ha desvelado la diseñadora... por lo que piensa que "entre Ágatha y la fama, él ha elegido la fama" y "no sé lo que le ha pasado". "Él está en una exposición que yo ya no le controlo y entonces me voy a Nueva York y me llama una amiga y me dice que José Manuel ha estado con Marlene Mourreau y al día siguiente me dicen lo de la exmujer", añadía la invitada.

"Ellos querían la ruptura, pues ahí la tienen", ha comentado Ágatha, asegurando así que ya no mantiene una relación sentimental con el abogado: "Esta ruptura delante de todo el mundo me ha parecido horrible, pero me lo he pasado fenomenal estos tres años con él".