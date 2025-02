Ha sido un año de lo más complicado para Sofía Cristo y Bárbara Rey, pero parece que la tormenta ya ha pasado para ellas y ahora se muestran más unidas que nunca tras los ataques continuos de su hermano y la mujer de este en los medios de comunicación.

Este viernes, la dj desfiló por primera vez como modelo en una pasarela luciendo un diseño de Daniel Chong y allí la vimos resplandeciente, demostrando que ha dado carpetazo a la delicada situación que vive con su hermano.

La hija de la vedette atendió a los medios y le preguntaron si tendría reparo en tener una conversación con su hermano para aclarar todas sus diferencias, pero lo cierto es que Sofía no tiene una idea clara: "No lo sé... no sé", pero dejaba claro que le desea "lo mejor, siempre. Yo les deseo lo mejor".

Además, se mostraba de lo más contundente cuando le decían si este año podría venir la paz en su familia, ya que contestaba "No sé nada ni quiero" porque "estoy muy bien así".

A pocas semanas de que comience la nueva edición de 'Supervivientes', quién sabe si será Bárbara Rey una de sus concursantes... pero su hija confesaba que "no creo, no, yo no la dejo, no".

Y es que, la dj prefiere que su madre participe en un programa de baile "que eso tiene menos riesgo, aunque yo he de decir que he bailado y es muy duro bailar, pero ella tiene la experiencia" porque "es artista, baila, canta, hace todas estas cosas y ha hecho muchas horas de ensayo cuando ha hecho revista y cuando ha hecho teatro. Tiene pues esa capacidad".