Desde que Carlo Costanzia saltara a la fama por su relación con Alejandra Rubio los rumores sobre una posible participación del italiano en varios realities ha sido una constante. Desde GH VIP a Supervivientes, uno de los programas estrella de Telecinco y que tomará el relevo de GH Dúo. Las opciones son muchas sin embargo, el primer día que se planteó esta opción a la pareja, la propia Alejandra Rubio se mostró reacia a que el padre de su hijo pusiese rumbo a una aventura que le llevaría a estar meses fuera de casa.

Sin embargo, los comentarios sobre la posible participación en un formato de este tipo resuenan de nuevo con fuerza a pesar de que, según parece, la influencer se habría planteado tomar una drástica decisión sobre su relación si se plantea ese escenario.

Al margen de que el italiano acabe siendo carne de reality, ahora la atención se centra en un rumor que recorre los pasillos de Telecinco y es que hay quien dice que Alejandra Rubio habría prohibido a su madre Terelu campos tener fotos de su hijo en el móvil. Todo con el objetivo de preservar las intimidad e imagen del bebé.

La polémica está servida

Parece que la polémica vuelve a estar servida en el clan Campos desde que se ha conocido la supuesta prohibición que Alejandra Rubio ha hecho a su madre respecto a su nieto. La joven no quiere que enseñe fotografías de su hijo y le habría pedido que no enviase a nadie las que tiene.

"No es que se lo haya prohibido. Claro que mi madre tiene fotos de Carlo en su teléfono. Yo no le prohíbo nada a mi madre, ¡solo faltaría!", explicaba ayer Alejandra desde 'Vamos a ver'. "Pero sí es verdad que le he dicho que no enseñe mucho al niño porque soy muy supersticiosa. Soy muy rara para estas cosas, pero nada más", concluía.

Mientras que Alejandra habla, su madre guarda silencio y lo cierto es que no nos extraña. La colaboradora de televisión aparece todos lo viernes en las inmediaciones de Telecinco para reunirse con sus compañeros de programa y ha sido preguntada por esta polémica... pero la respuesta ya la conocemos.

"Estoy hablando por teléfono", ha dicho Terelu al ser preguntada por la supuesta prohibición que su hija le habría hecho para que nadie tuviese en su poder imágenes del pequeño Carlo.