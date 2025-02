Terelu Campos no deja de estar en el foco de la polémica, ahora por la supuesta prohibición que su hija le habría impuesto para que no mande ni enseñe fotografías de su nieto.

Esta semana, Eduardo Navarrete, amigo de la colaboradora de televisión, desvelaba ante las cámaras que "no me ha mandado ninguna foto porque yo no se la he pedido", pero no dudaba en defenderla de todo lo que se está diciendo sobre ella.

"Soy amigo de Terelu, he pasado ratos buenísimos. Ella ahora está siendo abuela y yo tampoco la quiero agobiar porque yo también estoy muy liado", explicaba. Además, anunciaba que "nos vamos a ver en breve, que hemos quedado para comer", pero aclaraba que "no le voy a decir 'mándame una foto de tu nieto', si a ella le sale mandármela, pues que me la mande y yo feliz".

Eso sí, aunque todavía no ha conocido al pequeño Carlo, el diseñador no tiene duda de que tiene que ser precioso porque "con ese padre y esa madre, el hijo va a ser un escándalo".