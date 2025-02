Estos días se ha hablado mucho sobre la supuesta mala relación que existe entre Isabel Pantoja y su círculo con David, el novio de Anabel Pantoja. Incluso se ha dicho que habría cierto interés en la tonadillera para que la pareja se rompa tras todo lo que les ha ocurido. Pues bien, esto es lo que se sabe.

Tal y como han asegurado en la revista Hola, sí que hubo un problema con David, pero en el pasado. ”No es cierto en absoluto que quiera que Anabel y David rompan. Nos cuentan que sí que es cierto que hubo algún problema que arrastraban de la gira anterior, pero no es verdad que haya una mala relación entre ellos”, se ha publicado en la revista.

Así que no es todo como parecía, y parece que Isabel Pantoja lo único que quiere es que su sobrina sea feliz.

El procedimiento judicial que involucra a Anabel Pantoja y su pareja comenzó el 21 de enero, después de recibir un reporte médico con fecha del 17 de enero, el cual detallaba la condición médica de la niña. Este documento fue posteriormente corroborado mediante un análisis médico forense. La finalidad de esta investigación es esclarecer las causas y el origen de las lesiones sufridas por la menor, asegurando siempre su protección y bienestar.

El 27 de enero, los padres de la niña asistieron al tribunal en calidad de investigados, acompañados por su abogado. En ningún momento se les restringió la libertad. Tras sus declaraciones, el caso fue remitido al tribunal de San Bartolomé de Tirajana, donde supuestamente ocurrieron los hechos.

Hasta ahora, no se han implementado medidas cautelares contra los padres ni se ha modificado la custodia de la niña. La investigación continúa en curso y permanece bajo secreto de sumario.

La polémica vuelta de Anabel Pantoja a las redes sociales

Anabel Pantoja ha recobrado la normalidad en las redes sociales y este fin de semana ha mostrado algunas de las actividades que ha llevado a cabo. Un concierto por la noche, una visita nocturna a una plaza o un par de cervezas en una terraza. Precisamente, ha sido esta la instantánea que ha generado la polémica. Junto a los dos vasos de cerveza, la sevillana ha colocado un biberón, que muchos han interpretado que es de su hija Alma.

Los usuarios de redes sociales consideran que la pareja no está en el momento idóneo para publicar imágenes con este tipo de contenido. Del mismo modo, hay personas que recuerdan que la influencer es libre de poder publicar aquello que considere. Un debate que ha acabado situando a unos y otros a cada extremo de la balanza. "No tiene dos dedos de frente. Está siendo investigada y se dedica a dar que hablar subiendo una foto del biberón junto a 2 cervezas y el viernes noche en las fiestas del pueblo. De verdad es necesario hacer ver que no tiene una vida ordenada en estos momentos?", comenta uno, mientras otro sentencia: "La foto del bibe con las cervezas, ordinaria y totalmente innecesaria. Está claro que la maternidad no le ha cambiado". "Es muy torpe. Queriendo dar normalidad, al fin y al cabo, no es nada escandaloso, las circunstancias en las que están lo complican y lleva años en el panorama como para saber lo que ocurre", dice un tercero. "No es el momento", señala otro.