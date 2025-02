'Supervivientes 2025' está a punto de empezar y en este listado oficial iremos conociendo a los concursantes que se atreverán a embarcarse en el reality más duro de la televisión. Estos famosos cambiarán sus rutinas tranquilas y acomodadas por la experiencia más extrema de sus vidas. Los presentadores del reality ya están calentando motores y nos avisan de lo que nos espera: "Una aventura donde los elementos desafían cuerpo y mente" y "donde lo humano batalla con lo divino". Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda, Carlos Sobera y Laura Madrueño serán los maestros de ceremonias que guiarán a los protagonistas. Estos on proe ml momento los confirmados.

Pelayo Díaz es diseñador de moda y creador de contenido. Su trayectoria siempre ha estado relacionada con la moda. Ahora se enfrenta a la mayor aventura de la televisión y tiene muchas ganas, como él mismo ha contado en su vídeo de presentación: “Siempre me han gustado los retos, superarme a mí mismo, ponerme a prueba… Pero es que esto es lo más salvaje que he hecho en mi vida. Me da pánico pensar en los mosquitos, el hambre, el frío, la humedad, tener que pescar para sobrevivir… Voy con muchísimas ganas de superarme a mí mismo y superar todos los retos. Desde ya espero tener vuestro apoyo porque lo voy a necesitar. ¡Nos vemos muy pronto en la isla!”.

La segunda participante es un rostro conocido por todos los seguidores de Telecinco: María José Giaever, más conocida como Makoke. La famosa colaboradora y también modelo se adentrará en Cayos Cochinos con una finalidad: exprimir al máximo la aventura que eso supone y ser la mejor superviviente de todos y todas. Su confirmación llega después de la de Pelayo este viernes.

La alegría de Makoke es total: “¡Por fin!”, asegura a la hora de contar esta gran noticia. “Sí, este año sí seré concursante de ‘Supervivientes 2025’”, añade. Son muchos los realities en los que se ha especulado que Makoke estaría presente. Pero ahora sí que sí podemos confirmar que ya forma parte de uno: “Después de muchísimos años que se rumoreaba que iba, casi todos los años estando en todas las quinielas, este año sí seré concursante de ‘Supervivientes 2025’”. Además, la malagueña no esconde su ilusión por participar en este trepidante realitie: “Y con muchas ganas”.

Además, el medio especializado en televiisión Algo Pasa ha adelantado que Álvar Muñoz Escassi también estará en el reality. Y hablando de Algo Pasa, en las últimas horas ha sorprendido a sus seguidores con una inesperada bomba. María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique será concursante por primera vez.

Ojo, no lo hará en Telecinco, sino en Antena 3, la cadena ddne ha hecho sus últimas apariciones televisivas. "María José Campanario lleva 25 años siendo un personaje público, pero tan solo ha realizado una decena de apariciones en televisión. Jamás había concursado en un programa. Hasta ahora. La odontóloga ultima su fichaje por la sexta temporada de ‘El Desafío’, que arrancará sus grabaciones en marzo. Campanario continua su idilio con Antena 3, la cadena en la que concedió su primera entrevista hace 11 años. La hizo con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ y después ha acudido de invitada a formatos como ‘Hay una cosa que te quiero decir’, ‘Emparejados’, ‘Dos parejas y un destino’ o ‘Mask Singer’. Ahora se sumará a ‘El Desafío’, tres años después de realizar el reto de la apnea como invitada en la edición en la que concursó su marido, Jesulín de Ubrique", cuentan desde Algo Pasa.