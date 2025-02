Los meses han ido pasando y Sofía Suescun sigue sin hacer un acercamiento hacia su madre. Después de la tensa discusión que vivieron, en la que Kiko Jiménez es el principal motivo de la separación entre madre e hija, la relación entre ambas no es que se haya enfriado, sino directamente que es algo inexisitente. Ambas han optado por tomar caminos separados pero con estrategias diferentes.

Mientras que Galdeano no ha dejado durante todo este tiempo de lanzar indirectas y hablar sobre su hija, Suescun ha hecho todo lo contario. La joven influencer se ha centrado en su vida, su trabajo y su amor y no ha querido saber nada de su madre.

La influencer se ha refugiado en su vida personal parea salir adelante. Sobre todo en Kiko y los animales con los que conviven. Pero ahora ha sufrido una duda pérdida. Tal y como ha confirmado la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' a través de su perfil oficial de Instagram, Indio, uno de sus 'bebés', ha muerto, dejándola completamente rota. La influencer de Pamplona, de 28 años, novia de Kiko Jiménez, ha emitido un desgarrador comunicado en el que ha explicado lo ocurrido y se ha desahogado tras el fallecimiento.

"Nos hemos tenido que ir urgentemente de casa porque Indio, mi gato, respira fatal. Ha podido ser un golpe o un atropello", explicaba horas antes del fatídico final. En ese momento, la creadora de contenido ya se "ponía en lo peor" y compartía con sus seguidores un vídeo en el que mostraba las dificultades que presentaba el felino para respirar.

"Me duele verlo, me muero si le pasa algo", ya anunciaba. Pero a las 23:15 de la noche del día de ayer, su gato fallecía. "Indio ha muerto", ha anunciado Sofía Suescun frente a su millón de seguidores, que le han acompañado durante este terrible varapalo. "Los que me seguís de siempre conocéis nuestra historia de amor desde que le rescaté con varios días de vida de una tubería hace ya más de cuatro años. Es el más pequeño de todos mis gatos, el más travieso e independiente desde que empecé a vivir en el campo", ha relatado.

Este es el mcomunicado que ha emitido:

Los que me seguís de siempre conocéis nuestra historia de amor desde que le rescaté con varios días de vida en una tubería hace ya más de 4 años. Es el más pequeño de todos mis gatos, el más travieso e independiente desde que empecé a vivir en el campo. Desde el viernes estaba extremadamente cariñoso cosa que me llamó la atención pero en ningún caso para preocuparme. Viernes y sábado dormí con él como cuando era un bebé y para mí fue un regalo pero seguramente él ya sabía lo que iba a pasar (pienso que vino a despedirse) Hoy en el veterinario le han hecho todo tipo de pruebas, placas, análisis...todo apuntaba a una neumonía. Le han puesto antibiótico y nos hemos venido a casa. Cuando hemos llegado no han pasado ni 5 minutos y ha empezado a convulsionar hasta que se le ha parado el corazón. No podía asumirlo, menos mal que Kiko ha estado conmigo. Estaba en shock. No os imagináis qué duro ha sido.

No termino de creérmelo. Estoy rota",