Sofía Suescun es uno de los rostros más famosos de Telecinco y uno de los que ha logrado hacer carrera en la cadena de Mediaset. La de Pamplona se dio a conocer al público con su participación en Gran Hermano en 2015, edición en la que participó con su madre, Maite Galdeano y en la que se alzó con el maletín al coronarse como ganadora.

Desde entonces, los realities se han convertido en su hábitat natural ya que tres años después volvió a salir victoriosa en Supervivientes.

Sin embargo, en el plano personal, a pesar de que puede presumir de su sólido relación con Kiko Jiménez, en el caso de su madre, las cosas no van como antaño, cuando ambas eran iseperables e incluso compartían casa.

No obstante, la historia entre madre e hija daba un vuelco el año pasado y la relación saltaba por los aires provocando una ruptura definitiva que por ahora, no tiene vuelta atrás. A esto se suma también la pérdida a la que se ha enfrentado la influencer y sobre la que se ha confesado en Instagram con sus seguidores. "Me duele verlo, me muero si le pasa algo", ya anunciaba. Pero a las 23:15 de la noche del día de ayer, su gato fallecía. "Indio ha muerto", ha anunciado Sofía Suescun frente a su millón de seguidores, que le han acompañado durante este terrible varapalo. "Los que me seguís de siempre conocéis nuestra historia de amor desde que le rescaté con varios días de vida de una tubería hace ya más de cuatro años. Es el más pequeño de todos mis gatos, el más travieso e independiente desde que empecé a vivir en el campo", ha relatado.

Carrera meteórica

Sofía Suescun Galdeano (Pamplona, 4 de julio de 1996)1 es un personaje mediático, colaboradora de televisión e influencer española que se dio a conocer tras participar en Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018. Desde entonces, ha trabajado como colaboradora de televisión para la cadena privada de Telecinco, y a la cual todavía sigue ligada.

El 13 de septiembre de 2015, con 19 años, Sofía Suescun entró a la casa de Guadalix de la Sierra para participar en la decimosexta edición de Gran Hermano junto con su madre, Maite Galdeano, quien resultaría la primera expulsada del reality, como madre e hija, aunque tuvieron que fingir que eran completas desconocidas, ya que estaban participando en la edición de los secretos. Tras superar cinco nominaciones, llegó a la final y, 101 días después, se alzó como ganadora de Gran Hermano 16 con el 60,7 % de los votos de la audiencia. Aquella final consiguió unos datos del 24,6 % de cuota de pantalla y una audiencia de 3 200 000 espectadores. Sofía Suescun sería, sin saberlo aún, la última ganadora del formato que proclamaría Mercedes Milá.

Tres años después, el 15 de marzo de 2018, la ganadora de Gran Hermano 16 viajó a Honduras para participar en Supervivientes 2018. El 14 de junio de 2018, Sofía Suescun se alzó como ganadora de Supervivientes 2018 con el 53,8 % de los votos de los espectadores. Fue la tercera final más vista en la historia del concurso con unos datos del 35 % de cuota de pantalla y 4 194 000 espectadores.