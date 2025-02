El pasado domingo se emitió en La Sexta el programa Lo de Évole que emitió una entrevista de Jordi Évole a Pedro Simón. Una entrevista que se comentó en los programas de Atresmedia, como Espejo Público, donde su colaboradora Mariló Montero fue muy crítica. Después, cuando entró en directo Jordi Évole se hizo notar el mal rollo entre ambos. Pero, ¿qué es lo que ocurrió?: "A ver lo que pasa".

Pues ha sido Informalia la que ha sacado a la luz el origen de este mal rollo entre Évole y Montero, concretamente en el FestVal de Vitoria de 2015, cuando el presentador de Salvados subió al escenario para recibir un galardón.

Durante su discurso, Jordi dijo: "Es una maravilla venir a Vitoria, que siempre te prepara sorpresas, porque el año pasado conocí a Jorge Javier Vázquez y este año he conocido... a Mariló Montero". Y tras unas primeras risas de los asistentes al acto, Évole dijo "luego ya en la fiesta a ver lo que pasa".

Unas palabras que no le gustaron nada a Mariló y que le reprochó también en Espejo Público. "Se me quedó clavado aquello", le dijo Mariló a Jordi, señalando que "había muchos testigos, lo dijiste en el escenario, son cosas de las que no os dais cuenta algunos".

Jordi, por su parte, se disculpó, "de verdad, no me acuerdo de lo que dije sobre el escenario, intentaría ser una gracia que no hizo gracia, de verdad, si fui incorrecto, mi disculpas".

Jordi Évole, nacido en Cornellá de Llobregat, es hijo de Antonia Requena Hidalgo, originaria de Granada, y Gonzalo Évole Hurtado, de Extremadura. De pequeño, cursó sus estudios primarios en la escuela Antoni Gaudí de su ciudad natal. Es sobrino tercero del presentador Jordi Hurtado, ya que la abuela de Évole y el padre de Hurtado eran primos hermanos provenientes del municipio cacereño de Garrovillas de Alconétar. Posteriormente, cursó la carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona. Inició su carrera como locutor en el programa Carrusel Cataluña (Radio Barcelona), donde comentaba partidos de fútbol regional. También trabajó en los informativos de Telecinco y en la Cadena SER, aunque su primer contacto con la televisión fue en la televisión local de Viladecans, Viladecans Televisió.

En el año 2000, se unió como guionista al programa La cosa nostra, conducido por Andreu Buenafuente en TV3, la cadena autonómica catalana. Desde ese momento, pasó a formar parte de la productora El Terrat. Fue colaborador, subdirector y guionista del programa Buenafuente (La Sexta) e interpretó a uno de los personajes más icónicos del programa: El Follonero, un supuesto crítico improvisado del programa y de la actualidad, que se sentaba entre el público. Además, participó en la primera gira teatral de Terrat Pack, en la que recorrió diversas ciudades españolas junto a Andreu Buenafuente, José Corbacho y Berto Romero.

En una de sus intervenciones en Una altra cosa, El Follonero interrumpió la actuación en vivo de Pau Donés (Jarabe de Palo), comentando que siempre cantaba lo mismo. Esta escena fue ampliamente repetida en los zappings nacionales. En 2005, en el programa Buenafuente, Pau Donés visitó el show y Andreu Buenafuente se disculpó por lo sucedido, mientras que El Follonero interpretó una versión disculpa de La Flaca. El momento terminó con un abrazo entre ambos y Évole expresó su admiración por el grupo.

Gracias a su trayectoria, Jordi Évole logró presentar Salvados en La Sexta, un programa inicialmente centrado en temas específicos como la campaña electoral de 2008, la Iglesia, la Eurocopa y los toros. A partir de la segunda temporada, el 19 de octubre de 2008, el programa pasó a emitirse semanalmente y fue perdiendo progresivamente el humor para enfocarse más en el periodismo. Actualmente, Salvados es un referente como programa crítico con la situación social.

En 2016, Salvados estrenó un especial titulado Astral, que relataba la historia de un velero de lujo que su dueño cedió a la ONG Proactiva Open Arms, tras darse cuenta de las vidas que se arriesgaban en el mar. El programa se estrenó en cines con gran éxito, vendiendo 7.400 entradas y recaudando 35.000 euros.

Salvados

En 2019, Évole anunció que dejaba la presentación de Salvados para iniciar un nuevo proyecto, Lo de Évole, también producido por Producciones del Barrio para La Sexta.