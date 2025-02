Fabiola Martínez reconocía hace unos días lo difícil que había sido afrontar el episodio de abusos que sufrió durante su infancia y cómo se había abierto con su hijo mayor para contarle esta dura experiencia.

Un relato que la exmujer de Bertín Osborne recogía en un libro bajo el título "Cuando el silencio no es una opción". A pesar de que la venezolana sigue centrada de lleno en la promoción del libro, ha tenido que hacer un parón por problemas de salud.

Y es que la empresaria ha reaparecido en el evento Top 100 mujeres líderes celebrado en el Teatro Real de Madrid, donde a penas ha podido hablar por la afonía que tenía.

Al margen de sus problemas de salud la empresaria ha tenido que hacer frente también a la última hora sobre el encuentro entre Bertín Osborne y su hijo en común con Gabriela Guillén, al que se espera que conozca próximamente como ha manifestado a los medios.

Sin embargo, la venezolana se ha hartado y ha acabado explotando ante los reporteros.

Enfado

Tras activar todas las alarmas sobre su salud el pasado domingo al asistir a la entrega de los premios 'Top 100 Mujeres Líderes' completamente afónica y excusándose en su falta de voz para no atender a la prensa, Fabiola Martínez ha reaparecido visiblemente recuperada en la fiesta estilo 'años 20' con la que la revista Fearless Magazine ha celebrado su quinto aniversario en una conocida sala de la capital.

De lo más animada, la exmujer de Bertín Osborne se ha convertido en la reina de la pista, acaparando todas las miradas al bailar una salsa demostrando sus dotes para la danza antes de enfrentarse a las preguntas sobre las declaraciones del presentador confirmando que va a conocer próximamente al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, al que todavía no ha visto a pesar de que está a punto de cumplir 14 meses.

Un tema sobre el que Fabiola, molesta, ha dejado claro que no tiene nada que decir ni qué opinar porque no tiene nada que ver con ella: "Si Bertín dice porque dice, y si no dice porque no dice. Así es la dinámica. Mi vida, ¿tú sabes cuánto trabajo he hecho yo para tener mi propio camino? Mucho, mucho. No lo entiendo, porque yo no tengo nada que ver. Es como si yo te pregunto por mi vecina, ¿qué dirías? Bertín es el padre de mis hijos, lo que él hace o deja de hacer yo no tengo por qué saberlo" ha sentenciado bastante enfadada, desmarcándose totalmente de su exmarido, del que se separó hace cuatro años.