El programa 'TardeAR' desvelaba esta semana el motivo por el que Isabel Pantoja y su hermano abandonaron Gran Canaria cuando viajaron para estar al lado de Anabel Pantoja tras el ingreso de la pequeña Alma: su perra se puso de parto y quisieron estar a su lado.

Una noticia que ha llamado especialmente la atención teniendo en cuenta la nula relación que la tonadillera tiene con sus hijos en momentos claves de su vida... pero que no molestó a su sobrina, así lo ha asegurado su amiga, Amor Romeira: "Por favor... o sea, es que te digo, es que es rizar el rizo".

La colaboradora de televisión tilda esas informaciones de exageradas, igual que "cuando David se fue a Córdoba, que tenía que hacer cosas de sorpresa, dijeron que la pareja estaba en crisis y a los dos días después estaba en Gran Canaria celebrando el día de los enamorados, ¿qué hacemos ahora con esos titulares de la pareja tan crisis?".

En cuanto a cómo está viviendo su amiga esta delicada situación, Amor desvelaba que "tiene que ser una sensación agridulce, tiene que estar muy feliz de que su hija ya esté bien, en su casa y esté con ellos... y por otro lado tiene que estar viviendo una tragedia horrorosa, ver cómo te machacan, cómo te vinculan cosas muy feas hacia ti como madre y a tu pareja como padre".

La "importante prueba" que faltaría

"Hay un seguimiento que ha ordenado el forense y hasta que se seguimiento medico de la menor no concluya, no se va a avanzar en otras cuestiones y podría ser más largo de lo que les gustaría a Anabel y su pareja", ha resumido Joaquín Prat este martes en 'Vamos a ver' antes de dar paso a Antonio Rossi, que ha ampliado la información sobre el caso. "Se remiten dos pruebas en el informe de alta de Alma, una fue el pasado día 5 cuando vimos sus fotografías en una conocida revista entrando en el centro, y la otra sin cita concreta pero que se hará en la próximas emanas. Es una prueba importante que no es cuestión de minutos. Es más exhaustiva. El equipo jurídico supone que esta prueba sea el único eslabón que necesita ya la jueza para decidir algo", ha asegurado el periodista en directo.

A su vez, Leticia Requejo era la encargada en 'Tarde AR' de desvelar todos los detalles de esta última maquinaria que ha puesto en marcha la tonadillera junto con su hermano, información que ha ampliado y corroborado este martes en 'El Programa de Ana Rosa' la periodista Sandra Aladro.

"Desde que hizo su gira americana en el año 2023 y en la que llevaba a David de fisio, Isabel Pantoja rompió sus relaciones con él. Todos los que sabemos cómo es la trayectoria de Isabel sabemos que cuando rompe, rompe para siempre. Parece que esta situación tan dramática le estaría viniendo bien para apartarle", ha comenzado. "Hay presiones diciéndole que David no es la persona adecuada. Le ha dicho que pone a su disposición sus abogados, pero no de David, y que ella solo le va a cuidar a ella", ha continuado contando Aladro.