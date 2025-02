El kiwi es una fruta fresca muy conocida en España y alrededor del mundo. Sin embargo, su origen comercial se remonta a la década del 1970. Antes de esta fecha, solo era conocido en China como un fruto silvestre del bosque.

'Yang-tao' era el nombre con el que se referían al kiwi los chinos, que significaba "fruta del río Yang". Tiempo después, su semilla llegaría a Nueva Zelanda, donde empezaría a producirse a gran escala.

El origen de esta fruta

El volumen producido de kiwi a nivel mundial ha aumentado en la última década. En el año 2023 la producción global de esta fruta ascendió a 4,5 millones de toneladas. China y Nueva Zelanda fueron los países líderes en su producción. Estos datos del Anuario Kiwi 2023 de la consultora de mercado iQonsulting muestran el éxito y atractivo de esta fruta en el mercado internacional.

El kiwi y su atractivo

Esta fruta, marrón por fuera y verde por dentro, siempre ha sido conocida por sus beneficios para el tránsito intestinal y la digestión. Su alto contenido en vitamina C, fibra y minerales lo convierte en un alimento con numerosas ventajas para nuestra salud.

Aunque lo conocemos por su característico interior verde, estos últimos años se ha vuelto más frecuente el consumo del kiwi 'gold', su variedad amarilla. No obstante, una ficha de 'Material vegetal' del Ministerio de Agricultura asegura que no ha llegado a tener el alcanza del kiwi clásico, ya que su "desarrollo en el mercado no está teniendo la importancia" que tiene el verde. La diferencia más evidente se encuentra en su piel, mucho más suave, y su interior, de color dorado.

¿Cuál de los dos es mejor?

El sabor de estos dos kiwis también es diferente. El clásico es más ácido, mientras que el 'gold' tiene un sabor más dulce. Renger Witkamp, profesor de Nutrición en la Universidad de Wageningen (Países Bajos), ha detallado en un artículo cuáles son las propiedades de cada variedad y qué kiwi conviene comprar según tus necesidades. El experto ha asegurado que generalmente no importa la variedad que elijas, todo depende de gustos. Sin embargo, mientras que el amarillo contiene más vitamina C, el verde contiene más fibra, por lo que este último sería la mejor opción para el tránsito intestinal.

Propiedades antioxidantes

Estos efectos positivos para la salud están relacionados con las propiedades antioxidantes de esta fruta, que, con todo, ayudan a prevenir "el desarrollo de algunas enfermedades como el cáncer", según destaca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

También, este documento deja constancia de que tomar kiwi fortalece el sistema inmunitario, enfrenta los altos niveles de colesterol y, para aquellos que busquen un cutis perfecto, mejora la calidad de la piel.

Si en estos meses vas al mercado encontrarás en sus puestos esta pieza de fruta, pues la temporada del kiwi en España es a partir de octubre y hasta el mes de mayo.