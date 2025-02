Última (e inesperada) hora del caso Anabel Pantoja y su investigación judicial. el programa de Telecinco Vamos a Ver ha sorprendido con una inesperada exclusiva que ha sorrprendido por completo.

El programa ‘Vamos a ver’ ha arrancado este miércoles con unas imágenes en exclusiva de Anabel Pantoja y David Rodríguez, quienes han hecho su primer viaje junto a la pequeña Alma en pleno revuelo mediático.

Uno de los equipos del espacio de Joaquín Prat se ha desplazado hasta Gran Canaria, donde ha podido captar estas imágenes a las 6:30 de la mañana de este mismo 19 de febrero, en las que se ve la intención de la pareja de recuperar la normalidad.

En las imágenes, puede verse como salían de su casa a las 6:30 de la mañana y se subían al coche de un amigo, que iba a recogerlos a su domicilio para llevarlos al aeropuerto. Ante la presencia de las cámaras, la sobrina de la tonadillera no ha podido evitar mostrarse de lo más sorprendida, ya que no se esperaba que estuvieran haciendo guardia desde tan temprano.

“Ha reaccionado como es ella, impulsiva”, decía la reportera de nuestro programa que ha conseguido estas imágenes del primer viaje de David Rodríguez y Anabel Pantoja junto a la pequeña Alma.

Tal y como ha podido saber ‘Vamos a ver’, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y ‘GH VIP’, su pareja y su hija han abandonado la isla de Gran Canaria, con destino a Sevilla, para, posteriormente, poner rumbo a Córdoba.

La "importante prueba" que faltaría

"Hay un seguimiento que ha ordenado el forense y hasta que se seguimiento medico de la menor no concluya, no se va a avanzar en otras cuestiones y podría ser más largo de lo que les gustaría a Anabel y su pareja", ha resumido Joaquín Prat este martes en 'Vamos a ver' antes de dar paso a Antonio Rossi, que ha ampliado la información sobre el caso. "Se remiten dos pruebas en el informe de alta de Alma, una fue el pasado día 5 cuando vimos sus fotografías en una conocida revista entrando en el centro, y la otra sin cita concreta pero que se hará en la próximas emanas. Es una prueba importante que no es cuestión de minutos. Es más exhaustiva. El equipo jurídico supone que esta prueba sea el único eslabón que necesita ya la jueza para decidir algo", ha asegurado el periodista en directo.

A su vez, Leticia Requejo era la encargada en 'Tarde AR' de desvelar todos los detalles de esta última maquinaria que ha puesto en marcha la tonadillera junto con su hermano, información que ha ampliado y corroborado este martes en 'El Programa de Ana Rosa' la periodista Sandra Aladro. "Desde que hizo su gira americana en el año 2023 y en la que llevaba a David de fisio, Isabel Pantoja rompió sus relaciones con él. Todos los que sabemos cómo es la trayectoria de Isabel sabemos que cuando rompe, rompe para siempre. Parece que esta situación tan dramática le estaría viniendo bien para apartarle", ha comenzado. "Hay presiones diciéndole que David no es la persona adecuada. Le ha dicho que pone a su disposición sus abogados, pero no de David, y que ella solo le va a cuidar a ella", ha continuado contando Aladro.